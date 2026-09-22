В Греции задержали россиянина, разыскиваемого за терроризм
Россиянина, который разыскивался по подозрению в участии в террористической деятельности, задержали в Игуменице в Греции. Об этом сообщил портал «Идисис Игуменицас».
По его данным, 39-летний гражданин РФ был задержан в местном порту с поддельным въездным документом. Мужчина пытался сесть на судно, направляющееся за рубеж. При установлении его подлинных данных через европейскую базу SIS RECAST выяснилось, что гражданин разыскивался в РФ за преступления, связанные с терроризмом, и участие в террористической группе.
«Мужчина был доставлен в соответствующие органы прокуратуры, а поддельный въездной документ был изъят», - отмечает портал.
Ранее в Австралии задержали россиянина Владимира Теслова, которого заподозрили в попытке получить информацию о ВСУ и передать ее российским спецслужбам, напоминает Ura.ru.
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