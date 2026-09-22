Уже сегодня на фоне увеличения среднего возраста медработников наблюдается дефицит узких специалистов, таких, как офтальмологи, эндокринологи, кардиологи и неврологи, среди других проблем — снижение уровня образования и чрезмерное доверие нейросетям со стороны молодых специалистов. Об этом НСН заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые оценила масштаб кадрового кризиса в здравоохранении: к 2030 году дефицит медработников достигнет 11 млн человек, а старение населения усугубит проблему, сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечается, что средний возраст медработника уже сегодня составляет 44,5 года, при этом почти 43% медиков старше 50 лет. Карьера российского врача в будущем может длиться до 80 лет, заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко, но это потребует от медиков новых «компетенций» и цифровой грамотности. По словам Власова, особенно остро ощущается нехватка узких специалистов.



«Уже сейчас мы видим недостаток узких специалистов. В основном это неврологи, кардиологи, эндокринологи, окулисты. Уровень специалистов, к сожалению, падает, потому что снижается уровень медицинского образования. Выживаемость знаний тоже уменьшается, потому что качество кадров ухудшается. Кроме того, у нас присоединилась такая тема, как искусственный интеллект (ИИ). Человек, который перестает изучать медицину, просто лезет за ответом к нейросетям и лишается своего клинического мышления. Все это точно так же работает во всем мире. Где-то врача учат управлять такими помощниками, но там, где это происходит без стратегии, нормальной тактики, образовательной программы для врачей, ИИ управляет врачом. За результат своим здоровьем отвечает пациент, своей свободой — врач», — сказал Власов.