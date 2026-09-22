В Союзе пациентов объяснили, как бороться со старением врачей
В ближайшее десятилетие в медицине будут востребованы такие навыки, как работа с цифровой платформой и цифровыми рецептами, сказал НСН Ян Власов.
Уже сегодня на фоне увеличения среднего возраста медработников наблюдается дефицит узких специалистов, таких, как офтальмологи, эндокринологи, кардиологи и неврологи, среди других проблем — снижение уровня образования и чрезмерное доверие нейросетям со стороны молодых специалистов. Об этом НСН заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые оценила масштаб кадрового кризиса в здравоохранении: к 2030 году дефицит медработников достигнет 11 млн человек, а старение населения усугубит проблему, сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечается, что средний возраст медработника уже сегодня составляет 44,5 года, при этом почти 43% медиков старше 50 лет. Карьера российского врача в будущем может длиться до 80 лет, заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко, но это потребует от медиков новых «компетенций» и цифровой грамотности. По словам Власова, особенно остро ощущается нехватка узких специалистов.
«Уже сейчас мы видим недостаток узких специалистов. В основном это неврологи, кардиологи, эндокринологи, окулисты. Уровень специалистов, к сожалению, падает, потому что снижается уровень медицинского образования. Выживаемость знаний тоже уменьшается, потому что качество кадров ухудшается. Кроме того, у нас присоединилась такая тема, как искусственный интеллект (ИИ). Человек, который перестает изучать медицину, просто лезет за ответом к нейросетям и лишается своего клинического мышления. Все это точно так же работает во всем мире. Где-то врача учат управлять такими помощниками, но там, где это происходит без стратегии, нормальной тактики, образовательной программы для врачей, ИИ управляет врачом. За результат своим здоровьем отвечает пациент, своей свободой — врач», — сказал Власов.
Собеседник НСН добавил, что необходимо активно вкладываться в когнитивное здоровье как пациентов, так и врачей.
«Безусловно, после 50 лет начинается эпоха атеросклеротического консерватизма, когда психическая активность человека уменьшается, возможности мозга к восприятию и удержанию информации сокращаются. Это создает определенного рода риски. Недавно были интересные исследования по когнитивному здоровью: был сделан вывод, что рубль, вложенный в каждый новый год когнитивного здоровья, приносит рубль и 40 копеек. Если активно вкладываться в борьбу с деменцией, с когнитивными ухудшениями, то десятилетний период активности в этом направлении может принести 2,5% ВВП. Эта тема недооценена, но замечательно то, что ее активно стали изучать, рассуждать о ней, формируется социальный запрос на работу с этой группой населения. Перспектива зависит от того, что делать с этими знаниями, можно ли их направить в нужное русло», — отметил эксперт.
Власов также указал на то, что сегодня не хватает врачей с колоссальным опытом, которых увольняли, чтобы дать дорогу молодым специалистам.
«Не так давно, продвигая молодых врачей, увольняли специалистов, проработавших 40-50 лет в больницах, имеющих колоссальный медицинский опыт и так его никому и не передавших. Возраст возрастом, но когнитивные нарушения не такие жестокие для тех, кто постоянно пользуется своими мозгами. Для пожилых пациентов и врачей надо предпринять комплекс мер, медикам надо давать возможность отдыхать и восстанавливать здоровье», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение Власов перечислил навыки, которые будут востребованы в медицине в ближайшие десять лет.
«Речь будет идти о цифровой платформе и цифровых рецептах. Цифровая платформа — это возможность внести данные пациента в специальную базу и извлечь эти данные в случае необходимости. Врачи должны будут обучиться работе с ИИ, в том числе самостоятельно писать коды для ИИ. Все остальные истории, связанные с работой телекоммуникационных систем, работой по анализу информации с носимого оборудования, уже становятся рутиной», — подытожил он.
Ранее ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова заявила, что нейросети могут прийти на смену диагностам уже в ближайшее время.
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