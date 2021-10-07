Маски не помогут? Мясников призвал ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
Врач уверен, что ношение масок и введение QR-кодов не поможет справиться с коронавирусом, но и локдаун вводить не нужно.
Введение жестких ограничений негативно скажется на состоянии людей, сегодня бороться с коронавирусом можно только вакцинацией, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Мы понимаем и, мне кажется, начальство понимает, что любое введение ограничений влечет ухудшение состояния людей по разным причинам, но реально это ничего не даст, это как маски. Ограничения-то ввести можно, только как они подействуют на коронавирус, не ясно. Вернее, ясно, что не подействуют. Допустим, маски: пора уже понять, что они бесполезны, обычные макси ни от чего не предохраняют. Потому что первое: вирус, особенно «дельта», передается именно с дыханием, основной путь – аэрозольный, не с чиханием и кашлем, от дыхания никакая маска защитить не может, обычная во всяком случае. Мы носим, потому что есть приказ и пропаганда масок во всем мире. Второе: все иностранцы носят маски жестко, в той же Индонезии тебя просто вышлют из страны, если ты в машине едешь один, но без маски. Во Франции за маску, спущенную с носа, 160 евро штраф. Ну и что, это остановило распространение? Нет», - объяснил Мясников.
По его словам, QR-коды также не помогут справиться с ростом заболеваемости, как и повсеместные локдауны, которые не дают никаких гарантий, но сильно бьют по экономике.
«QR-код что-то дает? QR-код ничего не дает, потому что даже у вакцинированных с QR-кодом может не быть антител, либо вообще (как в 10% случаев, а то и больше), либо еще просто не успели развиться. Все вот эти анализы – до 40% ложнонегативных. Как и все локдауны, это может разрушить экономику, мы уже это проходили. Поэтому те, кто принимают решение, понимают, что идет волнообразный процесс, он и будет волнообразный. Я писал, что дойдет до 40 тысяч зараженных еще 2 месяца назад, это понятно, это просчитывается вперед. Потом будет еще волна, это не зависит от нас и нашего поведения, это пора уже понять», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Мясников отметил, что единственным выходом из сложившейся ситуации может стать обязательная вакцинация населения, но и она не должна быть тотальной.
«Очень важно, чтобы начальство и медики именно просчитывали, сколько будет всплеск, сколько нам ожидать смертей, готовить алгоритмы действий, работу врачей, койки. Когда надо было показать деятельность, были маски, локдауны и так далее. Сейчас уже все всё поняли: единственное, что остается, чтобы снизить смертность – это вакцинация. Если бы ввели обязательную для всех групп риск, я не беру детей, беременных – там только по показаниям, как я считаю, это бы могло. Сделать это не насильно, но обязательным», - заявил врач.
За минувшие сутки в России выявили 27 550 новых случаев заражение коронавирусной инфекцией. В оперштабе отметили, что этот показатель стал максимальным с 31 декабря 2020 года, а суточная заболеваемость в Москве скакнула почти в 1,5 раза.
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