Маски не помогут? Мясников призвал ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Введение жестких ограничений негативно скажется на состоянии людей, сегодня бороться с коронавирусом можно только вакцинацией, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Мы понимаем и, мне кажется, начальство понимает, что любое введение ограничений влечет ухудшение состояния людей по разным причинам, но реально это ничего не даст, это как маски. Ограничения-то ввести можно, только как они подействуют на коронавирус, не ясно. Вернее, ясно, что не подействуют. Допустим, маски: пора уже понять, что они бесполезны, обычные макси ни от чего не предохраняют. Потому что первое: вирус, особенно «дельта», передается именно с дыханием, основной путь – аэрозольный, не с чиханием и кашлем, от дыхания никакая маска защитить не может, обычная во всяком случае. Мы носим, потому что есть приказ и пропаганда масок во всем мире. Второе: все иностранцы носят маски жестко, в той же Индонезии тебя просто вышлют из страны, если ты в машине едешь один, но без маски. Во Франции за маску, спущенную с носа, 160 евро штраф. Ну и что, это остановило распространение? Нет», - объяснил Мясников.

По его словам, QR-коды также не помогут справиться с ростом заболеваемости, как и повсеместные локдауны, которые не дают никаких гарантий, но сильно бьют по экономике.