В Новокуйбышевске отразили атаку БПЛА на промпредприятия
Атаку беспилотников на промышленные предприятия отразили в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщает местная администрация со ссылкой на главу города Викторию Каткову.
Как отметили власти, город и вся область ночью отражали очередную атаку ВСУ.
«Наши военные и мобильные огневые группы сработали четко и слаженно. Сбиты десятки беспилотников. Целью врага были промышленные предприятия», - говорится в сообщении администрации на платформе «Макс».
Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о повреждениях гражданских объектов после атаки ВСУ на регион, напоминает Ura.ru.
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