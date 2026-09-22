В Новокуйбышевске отразили атаку БПЛА на промпредприятия

Атаку беспилотников на промышленные предприятия отразили в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщает местная администрация со ссылкой на главу города Викторию Каткову.

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Как отметили власти, город и вся область ночью отражали очередную атаку ВСУ.

«Наши военные и мобильные огневые группы сработали четко и слаженно. Сбиты десятки беспилотников. Целью врага были промышленные предприятия», - говорится в сообщении администрации на платформе «Макс».

Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о повреждениях гражданских объектов после атаки ВСУ на регион, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиСамарская Область

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