Песков заявил, что в Кремле не обсуждали ограничения для непривитых

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне не принималось никаких решений, которые касались бы граждан, непривитых от коронавируса, сообщает ТАСС.

По его словам, несмотря на все созданные условия и достаточное количество вакцин, уровень вакцинации всё ещё недостаточный, поэтому нужно более активно вести разъяснительную работу.

Представитель Кремля отметил, что из-за специфики пандемии непривитым жить будет «менее удобно».

«Специфика ситуации по коронавирусу, так или иначе будет вести дело к тому - я говорю здесь про все страны мира вкупе - будет вести дело к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым», - подчеркнул Песков.

Ранее Песков рассказал, что на встрече в Сочи президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали, в том числе, вакцины от COVID-19, сообщает RT.

