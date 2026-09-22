При стрельбе у лицея в Турции пострадали четыре учащихся

Неизвестный открыл стрельбу возле лицея в провинции Маниса в Турции, есть пострадавшие. Об этом сообщает телеканал TGRT.

Шесть человек погибли при стрельбе в школе на Филиппинах

ЧП произошло в районе Тургутлу у Анатолийского технического лицея имени Ниязи Узмеза. Нападавший по неизвестной причине начал стрелять из ружья. Ранения получили четыре учащихся, после оказания первой помощи их отправили в больницу.

Полиция проводит расследование инцидента и устанавливает личность стрелявшего.

Ранее в Таиланде в провинции Нонтхабури произошла стрельба на территории школы. В результате погибли два человека, более 20 пострадали, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Dilara Acikgoz / AP
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