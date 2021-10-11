В России предложили ввести штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
В России предложили ввести штраф за отказ от вакцинации против COVID-19. С инициативой выступил член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев.
Он пояснил, что в период пандемии система здравоохранения испытывает серьезную финансовую нагрузку, а нежелание прививаться только усугубляет положение. По словам Лукашева, лечение одного больного коронавирусом обходится государству примерно в 200 тысяч рублей, а косвенный ущерб может составить до полумиллиона.
«В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации», - заявил ученый в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По мнению Лукашева, штраф за отказ от вакцинации должен составить 5 тысяч рублей ежемесячно. Мера, по словам вирусолога, должна быть применена к находящимся в группах риска.
Между тем заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице начало функционировать бесплатное экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Сделать тест можно в 10 общественных местах и 10 многофункциональных центрах (МФЦ).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+29 409 / сут.
Умерли
217 тыс.+957 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+15 460 / сут.
- СМИ: Козак и Нуланд встретятся 13 октября
- Боррель: Евросоюз может приобрести у России больше газа
- В России предложили ввести штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
- В Роспотребнадзоре предупредили о возрастающих рисках распространения чумы
- В Москве под окнами многоэтажки обнаружили тела женщины и двоих детей
- В России начались испытания вакцины «КовиВак» на пожилых людях
- Киселев возмутился лечением непривитых от COVID-19 за счет государства
- Власти Якутии допустили введение QR-кодов для доступа на массовые мероприятия
- В Махачкале школьник смертельно ранил ножом одноклассника
- Цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые с 2018 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru