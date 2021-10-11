В России предложили ввести штраф за отказ от вакцинации от COVID-19

«В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации», - заявил ученый в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Лукашева, штраф за отказ от вакцинации должен составить 5 тысяч рублей ежемесячно. Мера, по словам вирусолога, должна быть применена к находящимся в группах риска.

Между тем заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице начало функционировать бесплатное экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Сделать тест можно в 10 общественных местах и 10 многофункциональных центрах (МФЦ).

