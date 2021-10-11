В России предложили ввести штраф за отказ от вакцинации от COVID-19

В России предложили ввести штраф за отказ от вакцинации против COVID-19. С инициативой выступил член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев.

Он пояснил, что в период пандемии система здравоохранения испытывает серьезную финансовую нагрузку, а нежелание прививаться только усугубляет положение. По словам Лукашева, лечение одного больного коронавирусом обходится государству примерно в 200 тысяч рублей, а косвенный ущерб может составить до полумиллиона.

Врач назвал два фактора, влияющих на скорость выздоровления от COVID-19

«В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации», - заявил ученый в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Лукашева, штраф за отказ от вакцинации должен составить 5 тысяч рублей ежемесячно. Мера, по словам вирусолога, должна быть применена к находящимся в группах риска.

Между тем заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице начало функционировать бесплатное экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Сделать тест можно в 10 общественных местах и 10 многофункциональных центрах (МФЦ).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры