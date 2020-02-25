Психу - камера не помеха. Кураев о мере безопасности в церкви
Протодиакон прокомментировал НСН установку видеокамер в храмах Русской православной церкви.
В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, сообщила глава Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), сославшись на постановление правительства. Она пояснила «Интерфаксу», что камерами будут оснащены только объекты вместимостью от 500 человек, кроме того, их точно не будет в алтарях и местах проведения исповеди. Что касается остального пространства, то во многих храмах видеокамеры давно установлены в целях безопасности, отметила игумения. Это сделано для предотвращения хищений церковного имущества и личных вещей прихожан.
Протодиакон, православный миссионер Андрей Кураев заявил в эфире НСН, что считает такую практику излишней.
«Правонарушение в храмах настолько редкое событие, что не требует принятия специальных мер. Есть люди психически больные, которые могут испытывать неожиданные приступы ненависти.
Для психически больных видеокамеры ничего не значат
Однако для психически больных видеокамеры ничего не значат. Сознательных же, спланированных преступлений, которые затрагивают, например, церковное имущество, очень мало. Ради этого вторгаться в религиозную жизнь людей таким способом – избыточная мера», - отметил собеседник НСН.
Отец Андрей в связи с этим напомнил советское прошлое, когда целое поколение испытывало страх перед слежкой:
«Например, очень негативно воспринимали паломники и семинаристы появление первой видеокамеры в середине 1980-ых годов в Сергиевом Посаде, тогда Загорске. Она была установлена у входа местного отделения милиции, расположенного возле единственной дороги, ведущей в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. С вокзала нельзя было попасть в Лавру, минуя эту видеокамеру, что вызывало довольно сильное общественное напряжение».
По мнению протодиакона, установка видеокамер в храмах нарушит молитвенный настрой определённой части верующих:
«У нас часто люди идут в храм, чтобы побыть с Богом наедине, для чего идут либо на малолюдную службу, либо устраиваются в укромном месте. Есть люди, которым нравится быть в большом коллективе, а есть те, кому нравится совсем противоположное.
храм становится негостеприимным местом
В данном случае получается, что для последних храм становится негостеприимным местом. Причём, где гарантия, что помимо картинки там не будет записываться и звук?».
Ранее в сети появилась информация об установке камер во всех зданиях Русской православной церкви, якобы опробовать технологию начнут с Тульской епархии. Однако представитель Патриархии заявила, что пилотных проектов при введении видеонаблюдения не будет и что в небольших храмах камеры размещать не должны.
Кроме того, по решению настоятеля камеры могут отключать во время таинств и обрядов, таких как крещения, венчания или отпевания. В братских и сестринских корпусах монастырей и в других помещениях, доступ в которые ограничен правилами церкви, видеонаблюдение можно будет заменить периодическими обходами.
Видеокамеры начали устанавливать в соответствии с постановлением правительства «Об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций», которое было принято в сентябре 2019 года.
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