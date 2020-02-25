Психу - камера не помеха. Кураев о мере безопасности в церкви

Однако для психически больных видеокамеры ничего не значат. Сознательных же, спланированных преступлений, которые затрагивают, например, церковное имущество, очень мало. Ради этого вторгаться в религиозную жизнь людей таким способом – избыточная мера», - отметил собеседник НСН.

Отец Андрей в связи с этим напомнил советское прошлое, когда целое поколение испытывало страх перед слежкой:

«Например, очень негативно воспринимали паломники и семинаристы появление первой видеокамеры в середине 1980-ых годов в Сергиевом Посаде, тогда Загорске. Она была установлена у входа местного отделения милиции, расположенного возле единственной дороги, ведущей в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. С вокзала нельзя было попасть в Лавру, минуя эту видеокамеру, что вызывало довольно сильное общественное напряжение».