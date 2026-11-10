Андреева обыграла украинку Свитолину на старте Итогового турнира WTA
10 ноября 202607:30
Юлия Савченко
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла украинку Элину Свитолину в стартовом матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).
Встреча прошла в американском Индиан-Уэллсе. Андреева, которая провела свою первую игру на Итоговом турнире в одиночном разряде, одержала победу со счетом 6:4, 6:0.
В следующем матче группового этапа россиянка сыграет с белоруской Ариной Соболенко.
Мирре Андреевой 19 лет, спортсменка занимает третье место в рейтинге WTA.
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