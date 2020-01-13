Кураев: Минобороны решило повысить свой имидж с помощью иконы

«К этому нужно относиться спокойно. Речь идет об очень простой вещи — чем больше появляется чиновников, тем больше ими ощущается потребность имиджевого бурления. Дескать, мы что-то очень важное делаем, мы незаменимы. Если я за что-то отвечаю, то во вверенной моему контролю сфере деятельности все должно ежегодно прирастать. Полицейским чинам нужно повышение процента раскрываемости преступлений, если его не хватает, то надо придумывать. Также и здесь: в Минобороны появилось управление «по работе с попами». Целый генерал возглавляет его. Естественно, ему нужно имитировать свою незаменимость и бурную деятельность, информационные поводы, что благодаря его неустанный трудам растет духовитость и боеспособность нашей армии. Самый простой способ — такой вот туризм с этой иконой, которая к тому же якобы на деньги Путина написана», — сказал представитель РПЦ.

Святой князь Александр Невский считается небесным покровителем Сухопутных войск. Икону освятили 1 октября 2019 года в московском храме Преображения Господня. До 20 января образ пробудет в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска. После этого икона отправится в Кызыл, ряд других городов, а к 9 мая её планируется разместить в главном храме Вооруженных сил РФ в Москве.

