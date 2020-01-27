Метил в епископы, но остался мальчиком на побегушках. Андрей Кураев о Всеволоде Чаплине

«Чаплин быстро овладел церковным жаргоном, новоязом, так что даже виртуозно составлял церковные документы. Не женился, вполне мог стать епископом, но сделал неверный шаг. Обратился к Патриарху Алексию II с просьбой постричь его в монахи. Прошение было передано тогдашнему председателю отдела внешних церковных связей, нынешнему Патриарху Кириллу. Тот излил на него долю гнева, пригрозив, что тот никогда епископом не станет. Так и случилось», - рассказал отец Андрей.

Отец Всеволод был очень неординарным и ярким человеком. Мог позволить себе высказывать точу зрению, отличающуюся от официальной позиции РПЦ. Многие считали, что этот либерализм сослужил плохую службу священнику.

Пожалуй, два самых ярких его заявления о том, что женщины своим вызывающим видом и манерами могут спровоцировать мужчин на насилие. И второе, что у интеллигенции есть грех русофобии, и что не надо бояться говорить об этом.

«Он – первый человек, который стал дружить с рокерами, живой такой, поначалу принадлежал к ищущему, либеральному духовенству. Но система его сожрала. Отчасти можно сказать, что он покончил жизнь самоубийством, но не сейчас в 2020-м году, а в середине 90-ых, когда он принес себя в жертву системе. И очень сильно разочаровался. И стал циничным манипулятором. Но в итоге он поставил важный эксперимент. Своей судьбой, своей жизнью показал, что в огромной библиотеке "Лего" под названием "православие", можно набрать такой набор цитат, что можно собрать паззл под названием "Богословие смерти или Богословие ненависти". Это важно, потому что считалось, что Церковь плохому не научит, что Церковь гонима, но это не так. Чаплин показал, что православие может стать идеологией палачей. Но я сильно сомневаюсь, что отец Всеволод сам верил в то, что он говорил», - резюмировал отец диакон Андрей Кураев.

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина.

«Господь да простит почившему прегрешения вольные и невольные и сотворит ему вечную память», –написано на официальном сайте Патриархии.

