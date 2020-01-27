Метил в епископы, но остался мальчиком на побегушках. Андрей Кураев о Всеволоде Чаплине
Диакон Андрей Кураев рассказал НСН, как Всеволод Чаплин изобрел «Богословие смерти и ненависти» и показал, как православие можно сделать идеологией палачей.
На 52-м году ушел из жизни один из самых известных клириков Русской православной Церкви – протоиерей Всеволод Чаплин. Отслужив в воскресенье, 27 января, Божественную литургию храме святого Феодора Студита у Никитских ворот, где был настоятелем, отец Всеволод почувствовал себя плохо. Присел на лавочку, и буквально через несколько минут скончался. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца.
Каким знал отца Всеволода, НСН спросила у диакона Андрея Кураева.
«Чаплин увлекся христианством, но дальше он вошел в Церковь не через ту дверь. Был мальчиком на побегушках у владыки Питирима. Периода не просто стояния в храме, молитвы, самостоятельного изучения литературы, не было. Далее он перебежал в отдел внешних Церковных связей. А на деле мальчик из известной семьи, отец - большой ученый, но сам он не получил никакого образования. Учился в семинарии заочно, потому что все время в коридорах Патриархии бегал. Талантливый человек, но самоучка, таланты разменял на странные вещи», - вспомнил клирик РПЦ.
В 1985 году после окончания школы был зачислен в штат сотрудников Издательского отдела Московского патриархата в отделе экспедиции; по рекомендации председателя Отдела митрополита Питирима (Нечаева) поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1990 году. С октября 1990 года по март 2009 года в штате Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата трудился под началом тогдашнего митрополита Кирилла Гундяева, а ныне Патриарха. Был и рядовым сотрудником, и заведующим сектором общественных связей, и секретарем по взаимоотношениям Церкви и общества, и заместителем председателя (2001—2009).
«Чаплин быстро овладел церковным жаргоном, новоязом, так что даже виртуозно составлял церковные документы. Не женился, вполне мог стать епископом, но сделал неверный шаг. Обратился к Патриарху Алексию II с просьбой постричь его в монахи. Прошение было передано тогдашнему председателю отдела внешних церковных связей, нынешнему Патриарху Кириллу. Тот излил на него долю гнева, пригрозив, что тот никогда епископом не станет. Так и случилось», - рассказал отец Андрей.
Отец Всеволод был очень неординарным и ярким человеком. Мог позволить себе высказывать точу зрению, отличающуюся от официальной позиции РПЦ. Многие считали, что этот либерализм сослужил плохую службу священнику.
Пожалуй, два самых ярких его заявления о том, что женщины своим вызывающим видом и манерами могут спровоцировать мужчин на насилие. И второе, что у интеллигенции есть грех русофобии, и что не надо бояться говорить об этом.
«Он – первый человек, который стал дружить с рокерами, живой такой, поначалу принадлежал к ищущему, либеральному духовенству. Но система его сожрала. Отчасти можно сказать, что он покончил жизнь самоубийством, но не сейчас в 2020-м году, а в середине 90-ых, когда он принес себя в жертву системе. И очень сильно разочаровался. И стал циничным манипулятором. Но в итоге он поставил важный эксперимент. Своей судьбой, своей жизнью показал, что в огромной библиотеке "Лего" под названием "православие", можно набрать такой набор цитат, что можно собрать паззл под названием "Богословие смерти или Богословие ненависти". Это важно, потому что считалось, что Церковь плохому не научит, что Церковь гонима, но это не так. Чаплин показал, что православие может стать идеологией палачей. Но я сильно сомневаюсь, что отец Всеволод сам верил в то, что он говорил», - резюмировал отец диакон Андрей Кураев.
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина.
«Господь да простит почившему прегрешения вольные и невольные и сотворит ему вечную память», –написано на официальном сайте Патриархии.
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