Хегсет: США перестают субсидировать оборону Европы

США завершают эпоху субсидирования обороны Европы. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, пишет РИА Новости.

По словам министра, Вашингтон пересмотрел принципы, которыми американская государственная политика руководствовалась на протяжении 80 лет.

«К примеру, мы меняем характер наших отношений с Европой: эпоха субсидируемой обороны подходит к концу», — указал Хегсет.

Глава Пентагона призвал европейских союзников взять на себя основную долю обязательств по обороне региона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы переживают период полного развала, пишет 360.ru.

