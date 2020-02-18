«Ночные волки» предложили протоиерею Смирнову защиту от разозленных женщин

В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция «Бесплатные проститутки»: Что нужно женщинам в гражданском браке?

Ранее протоиерей, глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов высказался против гражданских браков, назвав женщин в подобных отношениях «бесплатными проститутками». При этом, Смирнов пояснил, что употребил жесткое выражение, чтобы привлечь внимание к проблеме гражданских браков в России. Он утверждает, что никого не собирался оскорблять.

В пресс-центре НСН протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал об угрозах в свой адрес.