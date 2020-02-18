«Ночные волки» предложили протоиерею Смирнову защиту от разозленных женщин

18 февраля 202012:23

В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция «Бесплатные проститутки»: Что нужно женщинам в гражданском браке?

Ранее протоиерей, глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов высказался против гражданских браков, назвав женщин в подобных отношениях «бесплатными проститутками». При этом, Смирнов пояснил, что употребил жесткое выражение, чтобы привлечь внимание к проблеме гражданских браков в России. Он утверждает, что никого не собирался оскорблять.

В пресс-центре НСН протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал об угрозах в свой адрес.

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«От кого, я не знаю. Кто же, говоря мне угрозу, оставит свой адрес, email, телефон? Угрозы поступают двух родов – убить и избить, и в такой форме, которую я не могу в приличном обществе повторить… Многие с радикальных сообществ приходят в храм, например, некоторые ребята из "Ночных волков". Мне уже многие, после слов на мульти-блог, звонили и спрашивали - нужна ли мне охрана. Я говорю, что нет, сам еще навыки бокса не потерял, как-нибудь сорганизуемся», - рассказал Смирнов.

Ранее в пресс-центре НСН Смирнов заявил, что разговор был частным, а СМИ «подслушали» и «переврали».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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