Кураев предрек отставку протоиерея Смирнова из-за «бесплатных проституток»
Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН предположил, что Дмитрия Смирнова уберут с поста главы патриаршей комиссии по делам семьи, но несколько позже.
Протоиерей Димитрий Смирнов высказался против гражданских браков, назвав женщин в подобных отношениях «бесплатными проститутками». Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Лейгода выступил с обличением Смирнова, назвав его слова недопустимыми и сравнил их с троллингом.
Протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН заявил, что Дмитрия Смирнова заявил, что Смирнова снимут с поста патриаршей комиссии по делам семьи уже в 2020 году.
«Полагаю, что все-таки кадровое решение по Смирнову перезрело давно и, в 2020 году он будет снят с поста главы патриаршей комиссии по семье и браку. Но чуть подальше от скандала, чтобы не показать, что на патриархию можно давить общественным мнением. Естественно, что остальные посты у него останутся, но, надеюсь, что все-таки поймут, что нужен более самоконтролируемый спикер на этой должности», - сказал Кураев.
Ранее на высказывание Смирнова отреагировали зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина, а также председатель Союза женщин РФ и сенатор Екатерина Лахова - они раскритиковали заявление Смирнова. А лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, в котором высмеял высказывания священнослужителя о «бесплатных» женах.
Сам глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов заявил в интервью НСН, что не считает необходимым извиняться за свои столь жесткие слова. Таким образом он хотел привлечь общественное внимание к проблеме института брака в России, пояснил священнослужитель.
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