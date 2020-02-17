Кураев предрек отставку протоиерея Смирнова из-за «бесплатных проституток»

«Полагаю, что все-таки кадровое решение по Смирнову перезрело давно и, в 2020 году он будет снят с поста главы патриаршей комиссии по семье и браку. Но чуть подальше от скандала, чтобы не показать, что на патриархию можно давить общественным мнением. Естественно, что остальные посты у него останутся, но, надеюсь, что все-таки поймут, что нужен более самоконтролируемый спикер на этой должности», - сказал Кураев.

Ранее на высказывание Смирнова отреагировали зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина, а также председатель Союза женщин РФ и сенатор Екатерина Лахова - они раскритиковали заявление Смирнова. А лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, в котором высмеял высказывания священнослужителя о «бесплатных» женах.

Сам глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов заявил в интервью НСН, что не считает необходимым извиняться за свои столь жесткие слова. Таким образом он хотел привлечь общественное внимание к проблеме института брака в России, пояснил священнослужитель.

