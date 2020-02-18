Протоиерей Смирнов воспринял за честь извинения РПЦ за его слова о женщинах
В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция «Бесплатные проститутки»: Что нужно женщинам в гражданском браке?
Ранее в ходе общения с участниками православного сообщества OrthodoxBRO протоирей Димитрий Смирнов выступил против гражданских браков и сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками». Позднее ему пришлось объяснять свое высказывание из-за общественной критики. Он отметил, что осуждает в гражданском браке не женщин, а мужчин, которые не регистрируют отношения, а через какое-то время уходят к другим женщинам. При этом, он отмечал, что извиняться ему не за что. Тем временем, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова Смирнова о гражданских жёнах.
В пресс-центре НСН протоирей Дмитрий Смирнов заявил, что воспринял за честь извинения «генерала церкви».
«Эти два человека (представители РПЦ – глава ОВЦС Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион и глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Лейгода - прим. НСН), во-первых, меня любят и хорошо относятся. Может быть, побоялись угроз, судов – чего со мной не происходит. Один даже за меня извинился, по рангу он является генералом в церкви, а я всего лишь полковник, так что для меня это честь. Там все деликатно, по-братски написано. Они знают, что весь пафос направлен совершенно на другое. Можете перечитать еще раз, там нет никакого осуждения», - сказал Смирнов.
Ранее в пресс-центре НСН протоирей Дмитрий Смирнов заявил, что разговор был частным, а СМИ «подслушали» и «переврали» его слова о женщинах.
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