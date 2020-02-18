Протоиерей Смирнов воспринял за честь извинения РПЦ за его слова о женщинах

В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция «Бесплатные проститутки»: Что нужно женщинам в гражданском браке?

Ранее в ходе общения с участниками православного сообщества OrthodoxBRO протоирей Димитрий Смирнов выступил против гражданских браков и сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками». Позднее ему пришлось объяснять свое высказывание из-за общественной критики. Он отметил, что осуждает в гражданском браке не женщин, а мужчин, которые не регистрируют отношения, а через какое-то время уходят к другим женщинам. При этом, он отмечал, что извиняться ему не за что. Тем временем, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова Смирнова о гражданских жёнах.

В пресс-центре НСН протоирей Дмитрий Смирнов заявил, что воспринял за честь извинения «генерала церкви».