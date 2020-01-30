Клирики РПЦ поспорили об отношениях патриарха и протоиерея Чаплина
Диакон Андрей Кураев и протоиерей Димитрий Смирнов в эфире НСН разошлись в оценке поведения Патриарха Кирилла после известия о кончине отца Всеволода Чаплина.
Экс-главный редактор «Журнала московской патриархии» Сергей Чапнин обрушился с критикой на патриарха Кирилла. Как утверждает журналист, предстоятель запретил своим викариям и архиереям присутствовать на отпевании протоиерея Всеволода Чаплина. Более того, «не захотел никак помочь с похоронами». Чапнин назвал главу РПЦ «бессердечным и злопамятным», а также боящимся мертвых.
Диакон Андрей Кураев в эфире НСН заявил, что и сам отметил скупость некролога, который патриарх опубликовал на смерть своего бывшего подчиненного.
«Формально патриарх Кирилл не обязан отпевать каждого усопшего протоиерея. Это сверхобязанность, скажем так. И не повод для того, чтобы критиковать патриарха. Но по-человечески, учитывая, что с отцом Всеволодом он работал несколько лет, многим ему был обязан….Потрясает не то, что он приехал, а то, что так и не были найдены слова соболезнования. Это было потрясающе скупой, невероятно вымученный некролог… Там даже не было слов с пожеланием Царствия Божия. И на этом основании можно сделать вывод, что это что-то очень личное. И это вопрос, умеет ли патриарх прощать», - считает отец диакон.
Напомним, с октября 1990 года по март 2009 года отец Всеволод трудился в штате Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата под началом тогдашнего митрополита Кирилла (Гундяева), а ныне патриарха. Был и рядовым сотрудником, и заведующим сектором общественных связей, и секретарем по взаимоотношениям Церкви и общества, и заместителем председателя (2001—2009).\
«Я таких скупых некрологов от Патриарха никогда не видал. Даже умершему депутату или артисту пишут больше»
В один день с протоиерем Всеволодом Чаплиным ушел из жизни почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протопресвитер Матфей Стаднюк. Патриархах Кирилл совершил его отпевание.
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в эфире НСН призвал не делать поспешных выводов.
«Я ничего об этом не знаю, может быть, это фейк. Я видел на отпевание в алтаре архиерея после завершения отпевания», - заявил отец Димитрий Смирнов.
Несколько сот человек пришли проститься с протоиереем Всеволодом Чаплиным в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, где он был настоятелем. Среди тех, кто присутствовал на отпевании, был иерей Александр Волков, экс-руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси в 2012-2019 годах. Ныне он руководит информационной комиссией Московской епархии.
А вот что пишет в своем аккаунте протоиерей Владимир Вигилянский, тоже в свое время несший служение в качестве пресс-секретаря патриарха.
«Проводы отца Всеволода были достойными и чинными. Всего было около 50 служащих священников и 9 диаконов. Кроме этого, ещё десяток-два неслужащих священников и даже один архиерей. Храм был забит полностью. Те, кого не вместил храм, стояли в церковном дворе. Люди пришли по зову сердца и по доброй воле.
Дай Бог так каждому из нас. Было зачитано патриаршее соболезнование. Была достойная неформальная проповедь».
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