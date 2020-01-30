Клирики РПЦ поспорили об отношениях патриарха и протоиерея Чаплина

Диакон Андрей Кураев в эфире НСН заявил, что и сам отметил скупость некролога, который патриарх опубликовал на смерть своего бывшего подчиненного.

«Формально патриарх Кирилл не обязан отпевать каждого усопшего протоиерея. Это сверхобязанность, скажем так. И не повод для того, чтобы критиковать патриарха. Но по-человечески, учитывая, что с отцом Всеволодом он работал несколько лет, многим ему был обязан….Потрясает не то, что он приехал, а то, что так и не были найдены слова соболезнования. Это было потрясающе скупой, невероятно вымученный некролог… Там даже не было слов с пожеланием Царствия Божия. И на этом основании можно сделать вывод, что это что-то очень личное. И это вопрос, умеет ли патриарх прощать», - считает отец диакон.

Напомним, с октября 1990 года по март 2009 года отец Всеволод трудился в штате Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата под началом тогдашнего митрополита Кирилла (Гундяева), а ныне патриарха. Был и рядовым сотрудником, и заведующим сектором общественных связей, и секретарем по взаимоотношениям Церкви и общества, и заместителем председателя (2001—2009).\