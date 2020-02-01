Кураев упрекнул патриарха в отсутствии политического аскетизма из-за Бога в Конституции

Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН предложил, в свою очередь, подумать о целях внесения «божественной» поправки в Конституцию РФ. По мнению священнослужителя, все они связаны с отсутствием политического аскетизма у православных иерархов.

«Если стоит задача максимально расширять свое влияние и, ссылаясь на наличие этого слова («Бог» - прим. НСН) в гимне, требовать административно-финансовой и иной поддержки от государственных структур, то тогда, конечно, такая новелла в Конституции кому-то нужна.

Это проявление того, о чем мне приходилось ни один раз говорить. В православие не встроен ген политического аскетизма. Наши епископы могут отказаться от сосиски, от сексуальной радости. Но когда появляется возможность взять еще кусочек власти над людьми, они никогда не отказываются», - считает клирик РПЦ.

Ранее протодиакон в эфире НСН заявил о деградации монахов на приходах. По его мнению, одним из факторов разложения священнослужителей является подход к монашеству как к средству достижения земных благ.

