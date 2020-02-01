Кураев упрекнул патриарха в отсутствии политического аскетизма из-за Бога в Конституции
Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН пояснил, чем вызвано предложение патриарха Кирилла упомянуть Бога в Конституции России.
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в основном законе России. Он также считает необходимым провести дискуссию о целесообразности внесения такой поправки в Конституцию. Свою инициативу предстоятель РПЦ озвучил в ходе выступления на праздновании по случаю 11-летия своей интронизации, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что имеет в виду не только православных христиан, а всех верующих. И объяснил свое предложение о внесении соответствующей поправки в Конституцию упоминанием Бога в гимне страны.
Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН предложил, в свою очередь, подумать о целях внесения «божественной» поправки в Конституцию РФ. По мнению священнослужителя, все они связаны с отсутствием политического аскетизма у православных иерархов.
«Если стоит задача максимально расширять свое влияние и, ссылаясь на наличие этого слова («Бог» - прим. НСН) в гимне, требовать административно-финансовой и иной поддержки от государственных структур, то тогда, конечно, такая новелла в Конституции кому-то нужна.
Это проявление того, о чем мне приходилось ни один раз говорить. В православие не встроен ген политического аскетизма. Наши епископы могут отказаться от сосиски, от сексуальной радости. Но когда появляется возможность взять еще кусочек власти над людьми, они никогда не отказываются», - считает клирик РПЦ.
Ранее протодиакон в эфире НСН заявил о деградации монахов на приходах. По его мнению, одним из факторов разложения священнослужителей является подход к монашеству как к средству достижения земных благ.
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