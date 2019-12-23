РПЦ считает себя элитой. Почему у митрополита нашли пентхаус в Испании

«Однажды в Барселоне один местный православный человек показывал мне достопримечательности. И, проезжая мимо курортного приморского городка в окрестностях, сказал: "Вот здесь в сезон можно проводить архиерейский собор нашей церкви – РПЦ. Столько здесь недвижимости у епископов". И украинских и русских, он уточнил. Так что это совсем не исключение. Когда епископ получает в кормление епархию, он сперва обзаводится недвижимостью в этой епархии, затем – загородная резиденция, потом – квартира в Москве. Хотя бы однушка, чтобы не жить в гостиницах, когда приезжает по делам. А затем уже заграничная недвижимость», - сказал он.

По словам клирика, руководство РПЦ не заинтересовано в строгом финансовом контроле над иереями.

«Финансовые отчеты патриархия с епархий требует. Но въедливого контроля нет. Мне неизвестно, чтобы даже были запросы в погранслужбу, как часто наши епископы выезжают за границу. Те, кто сидит в патриархии, из того же теста сделаны, у них такой же уровень потребления. Они себя оценивают по стандартам элиты», - заключил Кураев.

По данным СМИ, соседями митрополита являются певица Тамара Гвердцители, российский продюсер Тимур Вайнштейн, телеведущий Юлий Гусман, бывший премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов и украинский бизнесмен Юрий Аптекарь.

