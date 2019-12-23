РПЦ считает себя элитой. Почему у митрополита нашли пентхаус в Испании
Протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН не выразил удивления по поводу дорогой заграничной недвижимости архиерея РПЦ.
Двухуровневый пентхаус с бассейном и площадкой для барбекю в Испании обнаружили у главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева). Как пишет «Новая газета», квартира площадью более 235 кв. м находится в жилищном кооперативе Mare Nostrum II, который расположен на склоне холма у моря в Альтее (провинция Аликанте). В 2011 году она стоила 950 тыс. евро ( сейчас это 65,6 млн рублей).
Протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН не выразил удивления по поводу дорогой заграничной недвижимости архиерея РПЦ.
«Однажды в Барселоне один местный православный человек показывал мне достопримечательности. И, проезжая мимо курортного приморского городка в окрестностях, сказал: "Вот здесь в сезон можно проводить архиерейский собор нашей церкви – РПЦ. Столько здесь недвижимости у епископов". И украинских и русских, он уточнил. Так что это совсем не исключение. Когда епископ получает в кормление епархию, он сперва обзаводится недвижимостью в этой епархии, затем – загородная резиденция, потом – квартира в Москве. Хотя бы однушка, чтобы не жить в гостиницах, когда приезжает по делам. А затем уже заграничная недвижимость», - сказал он.
По словам клирика, руководство РПЦ не заинтересовано в строгом финансовом контроле над иереями.
«Финансовые отчеты патриархия с епархий требует. Но въедливого контроля нет. Мне неизвестно, чтобы даже были запросы в погранслужбу, как часто наши епископы выезжают за границу. Те, кто сидит в патриархии, из того же теста сделаны, у них такой же уровень потребления. Они себя оценивают по стандартам элиты», - заключил Кураев.
По данным СМИ, соседями митрополита являются певица Тамара Гвердцители, российский продюсер Тимур Вайнштейн, телеведущий Юлий Гусман, бывший премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов и украинский бизнесмен Юрий Аптекарь.
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