«Пиар или передовая?»: Объединит ли СВО Джигурду, Блиновского и Пашаева
Эльман Пашаев защитил мужа Елены Блиновской от «бреда журналистов», однако СМИ в ответ отправили «к ним в подразделение» еще и Никиту Джигурду.
Шоумен Никита Джигурда, муж «королевы марафонов» Елены Блиновской и скандальный адвокат Эльман Пашаев в конце мая оказались в центре внимания СМИ в контексте спецоперации на Украине.
Не успели журналисты обсудить «пропажу» Алексея Блиновского из зоны СВО, как 31 мая прилетели новости о желании Джигурды попасть «в подразделение к Блиновскому и Пашаеву».
«ВОШЕЛ В ТУ ДВЕРЬ?»: КУДА СОБРАЛСЯ ДЖИГУРДА
Никита Джигурда еще в апреле 2023 года приходил на пресс-конференцию НСН в камуфляже с нашивками «Z» и грозился проверить на патриотизм коллег из шоу-бизнеса. Он также ответил журналистам, усомнившимся, что Никита Борисович был в Донбассе на передовой.
«Мы были в располаге, где блокирован свет, где выйти покурить нельзя, потому что ночью по свету окурка может быть прилет. Все донецкие знали, что Джигурда на передовой, как спецкор может этого не знать? (…) Мне давно говорили – ты пиарился на Высоцком в советские годы… Говорю: кто вам мешал выходить на площади? Сломали бы вам пальцы в милиции. Пиарьтесь! Кто мешает шоу-бизнесу попиариться и приехать в Донецкий район, просто пообщаться?» - отмечал тогда Джигурда.
31 мая «информированный источник» РИА Новости сообщил, что актер собрался служить в зоне СВО, при этом он хочет попасть в подразделение, где находятся муж Блиновской и бывший адвокат актера Михаила Ефремова.
«Да, Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое "отношение"», - сказал собеседник агентства. Само агентство уточнило, что Джигурда уже был в этом подразделении в марте, когда проводил в ДНР творческий вечер и «привез военнослужащим беспилотники» (и другие вещи).
В марте сообщалось, что Джигурда начал ту встречу с военными словами: «В ту дверь вошел, в ту! С подарками зашел!», после чего пел под гитару, читал стихи, подписывал бойцам свои книги и спрашивал их о жизни на передовой.
Ну а 25 февраля Джигурду отметил адвокат Пашаев. В его соцсетях появился пост блогера Юты (София Васильевская), в котором она назвала «звездами» и «настоящими мужчинами» приехавших к бойцам Никиту Борисовича и Эльмана Магеррам оглы.
«ГДЕ БЛИНОВСКИЙ?»: БЕГЛЕЦ ИЛИ ПУЛЕМЕТЧИК
Боевое подразделение, в котором одновременно могли бы служить Джигурда, Блиновский и Пашаев, уже вызвало бурную реакцию и фантазии журналистов. Часть из них допускают, что все эти заявления являются не более, чем пиаром.
При этом еще 29 мая появились слухи о пропаже из части Алексея Блиновского. Накануне суд отказался выпускать Елену Блиновскую из СИЗО под домашний арест, несмотря на ее слезы и сетования на лишение возможности общаться с четырьмя маленькими детьми, отец которых на фоне ареста матери ушел на СВО.
Telegram-канал Shot сообщил тогда, что Блиновский покинул расположение воинской части в Донецке и больше там не служит. Вскоре последовало уточнение, что муж автора «Марафона желаний» якобы стал пулемётчиком, его переводят в другое подразделение в ДНР, а сейчас он находится в статусе «переоформления», в связи с чем мог выехать за пределы региона.
Telegram-канал Mash еще более драматично описал события 29 мая со ссылкой на неких сослуживцев Блиновского.
«Алексей Блиновский уехал из воинской части в Москву, его вызвали на следственные действия. Муж королевы марафонов выехал в ночь с воскресенья на понедельник, но до Москвы вчера не доехал. Следователи решили, что он пытается скрыться. Его собирались допрашивать после заседания по рассмотрению жалобы жены Елены на арест. Самоволку на него пока заводить не стали: срок, на который его отпустил командир, ещё не истёк», - утверждали журналисты.
Однако нашелся человек, разбивший все эти слухи в пух и прах, им оказался адвокат Эльман Пашаев.
«Такой бред пишут, что не знаю, что сказать. Как может военнослужащий, тем более он сейчас на передовой, покинуть военную часть без последствий», - сказал он РИА Новости, заверив, что Блиновский сейчас находится на передовой.
Со своей стороны, «осведомленный источник» сообщил РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не выполняет никаких задач.
«Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, но после того как узнал о том, что там его собираются отправить в бой принимать участие в штурмовых действиях, передумал. В настоящий момент он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, и таким образом его статус как бы завис. По этому поводу у особистов много вопросов к этому персонажу», — заверил собеседник уважаемого агентства.
Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте, однако это не помогло изменить меру пресечения находящейся в СИЗО блогерше Елене Блиновской.
Что касается Эльмана Пашаева, 30 апреля сообщалось о его ранении в зоне СВО. Супруга адвоката рассказывала РИА Новости, что у него «ранение в ногу и контузия», но жизненно важные органы не задеты. По данным редакции «Пашаев ТВ», он был ранен под Угледаром дроном «Камикадзе».
В середине апреля стало известно, что блогер Дмитрий Портнягин стал фигурантом уголовного дела, после чего он молниеносно сообщил, что находится в зоне СВО, опубликовав пафосное фото на фоне красного флага с божественным образом и автоматов.
В итоге Портнягин отделался домашним арестом, а вот главный антигерой «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, рэпер Vacio (Николай Васильев), клявшийся в любви к России и обещавший отслужить в армии, по данным СМИ, вместо этого сбежал в США.
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