«Пиар или передовая?»: Объединит ли СВО Джигурду, Блиновского и Пашаева

«ВОШЕЛ В ТУ ДВЕРЬ?»: КУДА СОБРАЛСЯ ДЖИГУРДА

Никита Джигурда еще в апреле 2023 года приходил на пресс-конференцию НСН в камуфляже с нашивками «Z» и грозился проверить на патриотизм коллег из шоу-бизнеса. Он также ответил журналистам, усомнившимся, что Никита Борисович был в Донбассе на передовой.

«Мы были в располаге, где блокирован свет, где выйти покурить нельзя, потому что ночью по свету окурка может быть прилет. Все донецкие знали, что Джигурда на передовой, как спецкор может этого не знать? (…) Мне давно говорили – ты пиарился на Высоцком в советские годы… Говорю: кто вам мешал выходить на площади? Сломали бы вам пальцы в милиции. Пиарьтесь! Кто мешает шоу-бизнесу попиариться и приехать в Донецкий район, просто пообщаться?» - отмечал тогда Джигурда.

31 мая «информированный источник» РИА Новости сообщил, что актер собрался служить в зоне СВО, при этом он хочет попасть в подразделение, где находятся муж Блиновской и бывший адвокат актера Михаила Ефремова.

«Да, Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое "отношение"», - сказал собеседник агентства. Само агентство уточнило, что Джигурда уже был в этом подразделении в марте, когда проводил в ДНР творческий вечер и «привез военнослужащим беспилотники» (и другие вещи).

В марте сообщалось, что Джигурда начал ту встречу с военными словами: «В ту дверь вошел, в ту! С подарками зашел!», после чего пел под гитару, читал стихи, подписывал бойцам свои книги и спрашивал их о жизни на передовой.

Ну а 25 февраля Джигурду отметил адвокат Пашаев. В его соцсетях появился пост блогера Юты (София Васильевская), в котором она назвала «звездами» и «настоящими мужчинами» приехавших к бойцам Никиту Борисовича и Эльмана Магеррам оглы.