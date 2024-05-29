СМИ: муж Блиновской находится в зоне СВО, но никаких задач не выполняет

Муж Елены Блиновской, арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, находится в своем подразделении в зоне СВО, но не выполняет никаких задач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.



Собеседник агентства уточнил, что Блиновский хотел сменить подразделение, но передумал, когда узнал, что там его собираются отправить принимать участие в штурме. На данный момент он укрывается в своем первоначальном подразделении, не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, из-за чего его статус остается неопределенным.