СМИ: муж Блиновской находится в зоне СВО, но никаких задач не выполняет
Муж Елены Блиновской, арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, находится в своем подразделении в зоне СВО, но не выполняет никаких задач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Собеседник агентства уточнил, что Блиновский хотел сменить подразделение, но передумал, когда узнал, что там его собираются отправить принимать участие в штурме. На данный момент он укрывается в своем первоначальном подразделении, не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, из-за чего его статус остается неопределенным.
«По этому поводу у особистов много вопросов к этому персонажу», — добавил источник.
Собеседник агентства также рассказал, что считает маловероятным перевод Блиновского в другое подразделение из-за конфликта с начальством. Он также отметил, что, несмотря с на то, что Блиновский не выполняет обязанности и отсутствует по месту службы, дело о самовольном оставлении части в настоящее время не заведено.
В середине апреля сослуживец Алексея Блиновского и его бывший адвокат Эльман Пашаев сообщил, что Блиновский находится в зоне проведения спецоперации и воюет под позывным Брикс, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru