«В известность не ставил»: Адвокат Vacio открестился от слухов об его отъезде в США
Адвокат рэпера Vacio Роман Попов заявил НСН, что свяжется с артистом, когда будет назначен суд, по другим поводам общаться нет необходимости.
Рэпер Vacio (Николай Васильев), попавший в скандал после «почти голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, не говорил о своем отъезде из России, сообщил НСН адвокат артиста Роман Попов.
Подруга и коллега репера Яна Джалю («Я») рассказала, что в России певец якобы почувствовал себя недооцененным, из-за чего уехал за границу. Певица предполагает, что рэпер мог отправиться в США. Адвокат артиста заявил, что тот не отчитывался ему об отъезде из страны.
«Лично меня он не ставил в известность о том, где он находится. Пока ничего не могу сказать о его «любви к России», это ему надо звонить и спрашивать, что он там думает. Я не планирую с ним связываться пока что. Как суд будет, я с ним свяжусь. У него там еще дело незаконченное в Мосгорсуде. По другим поводам мне нет необходимости с ним связываться. Как заседание назначат, я свяжусь», - сказал собеседник НСН.
Представитель рэпера Леон в беседе с RT подтвердил, что Васильев находится в США. По его словам, связь с артистом он не поддерживает, а об отъезде узнал по факту. Также Леон сообщил, что рэпер не явился 13 мая в военкомат по повестке.
Ранее Попов в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил надежду, что Васильев отслужит в армии. Тогда правозащитник заверил, что Васильев не будет сбегать из страны, так как поддерживает Россию и хочет здесь жить.
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