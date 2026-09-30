Медосмотр не помог: Кто несет ответственность за поножовщину на рейсе Flydubai
Врачи и сотрудники службы безопасности проверяют каждого участника полета, но иногда могут совершать ошибки, заявил НСН Павел Герасимов.
Перед каждым полетом пилотов досматривают сотрудники службы безопасности, а экипаж также проверяют на психологическую устойчивость, но они могли ошибиться, рассказал НСН экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Одного из пилотов самолета Flydubai, летевшего из ОАЭ в Израиль, ранили ножом, ситуацию удалось взять под контроль благодаря вмешавшимся пассажирам судна, сообщил телеканал i24News со ссылкой на одного из пассажиров рейса. В СМИ была информация, что поножовщину устроили российский и украинский пилоты. Однако эту информацию опровергло генконсульство России в Дубае. Борт благополучно приземлился в Саудовской Аравии.
Герасимов удивился, что подобный инцидент мог произойти после предполетных проверок.
«У Boeing 737 Max есть технические проблемы в виде как раз резкой потери высоты, из-за чего произошло минимум две авиакатастрофы в свое время. Поэтому нельзя считать, что был какой-то умышленный конфликт, а не неисправность. Остается открытым вопрос, откуда на борту взялся нож, которым можно нанести телесные повреждения. Это главный вопрос авиационной безопасности. Перед вылетом также проводится медосмотр всего экипажа и выдается допуск к рейсу в конкретный день. В это время проверяется и психоэмоциональное состояние, но врачи не нашли отклонения от нормы. Ошибки бывают и у медиков, но подтверждений мы не видим», — отметил он.
Эксперт добавил, что посадить борт может и один человек.
«Фактически второй пилот сертифицирован и может самостоятельно управлять воздушным судном, а иногда имеет налет, который позволяет ему быть командиром судна. Любой пилот в кабине самолета может самостоятельно и безопасно посадить воздушное судно. Во время полета управление часто передается — это нормальная практика. Поэтому один пилот безопасно и профессионально на том же уровне может посадить самолет. Но как мне известно, посадку совершил резервный экипаж, что и спасло ситуацию», — подчеркнул он.
Ранее Герасимов объяснил НСН, почему авиакомпании начали отказываться от полетов в Россию.
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