Перед каждым полетом пилотов досматривают сотрудники службы безопасности, а экипаж также проверяют на психологическую устойчивость, но они могли ошибиться, рассказал НСН экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

Одного из пилотов самолета Flydubai, летевшего из ОАЭ в Израиль, ранили ножом, ситуацию удалось взять под контроль благодаря вмешавшимся пассажирам судна, сообщил телеканал i24News со ссылкой на одного из пассажиров рейса. В СМИ была информация, что поножовщину устроили российский и украинский пилоты. Однако эту информацию опровергло генконсульство России в Дубае. Борт благополучно приземлился в Саудовской Аравии.

Герасимов удивился, что подобный инцидент мог произойти после предполетных проверок.