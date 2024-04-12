«СВО по-честному»: Милонов посоветовал блогеру Портнягину готовиться «на вход»
Если «Трансформатора» осудят, у него будет шанс поехать в зону СВО и по-честному отдать долг Родине, сказал в эфире НСН Виталий Милонов.
Блогер Дмитрий Портнягин должен быть наказан, если соврал об участии в боевых действиях в зоне СВО, заявил в интервью НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.
Накануне стало известно, что Портнягин и его супруга стали фигурантами уголовного дела. После этого блогер написал в соцсетях, что находится в зоне СВО, разместив соответствующее фото. 12 апреля днем он утверждал, что сейчас в Токмаке Запорожской области, однако вскоре стало известно о задержании «Трансформатора» в Ростове-на-Дону.
«Поехать в военной форме, попросить у кого-то подержать автомат и сфотографироваться – это не участие в СВО, ни в коем случае это нельзя уравнивать, это оскорбительно. Есть много таких, кто едет туда подкорректировать свою биографию, это не вызывает ничего, кроме смеха и досады. Особенно, если им потом удается выкрутить себе какой-то бонус. Если он заявил, что он там воевал, это ложь и должно быть общественно порицаемо и наказуемо. Нельзя ставить знак равенства между теми, кто действительно воюет, и обладателями дорогих шмоток, которые они на себя натягивают под военный камуфляж», - сказал Милонов, который имеет опыт службы в народной милиции ДНР в качестве артиллериста.
По его мнению, Портнягину надо готовиться «на вход» вслед за другими коучами-блогерами.
«Ему надо готовиться на вход в соответствующую исправительную структуру, потому что все эти мегакоучи-блогеры, обманывающие людей, должны понять, что они все вне закона, это же мошенники. Они продолжают спокойно жить, жировать и обманывать новых людей. Пусть отвечает по закону, а если его осудят, у него всегда будет шанс после приговора поехать в зону СВО и по-честному отдать долг Родине, как это делают те, кто решил исправить жизнь и доказать обществу, что не хотят иметь ничего общего с преступным миром», - заключил собеседник НСН.
Бизнесмен Дмитрий Портнягин прославился благодаря своему YouTube-каналу «Трансформатор». По данным источника ТАСС, его задержали в Ростове-на-Дону в связи с уголовным делом об отмывании денег. Накануне была допрошена жена Портнягина, они подозреваются в уклонении от налогов на сумму 124 млн рублей.
11 апреля Таганский суд Москвы продлил до 16 июня арест бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве. За решеткой также находится и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), обвинявшаяся в неуплате налогов на сумму более 300 млн рублей, в марте объявила о разводе с мужем, также проходящим по этому делу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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