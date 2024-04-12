«СВО по-честному»: Милонов посоветовал блогеру Портнягину готовиться «на вход»

Блогер Дмитрий Портнягин должен быть наказан, если соврал об участии в боевых действиях в зоне СВО, заявил в интервью НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.

Накануне стало известно, что Портнягин и его супруга стали фигурантами уголовного дела. После этого блогер написал в соцсетях, что находится в зоне СВО, разместив соответствующее фото. 12 апреля днем он утверждал, что сейчас в Токмаке Запорожской области, однако вскоре стало известно о задержании «Трансформатора» в Ростове-на-Дону.