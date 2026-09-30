«Десятки миллионов без жилья»: К чему привел просчет в семейной ипотеке
Андрей Свинцов заявил НСН, что важной мерой поддержки для семей с детьми в итоге воспользовались обеспеченные люди, не нуждавшиеся в помощи.
Недоработанный закон по льготной ипотеке привел к тому, то десятки миллионов семей в России остались без жилья, хотя это была одна из важных мер поддержки. Об этом в пресс-центре НСН рассказал экс-депутат Госдумы Андрей Свинцов.
«Вот у нас была льготная ипотека. К чему привела неграмотная формулировка в законе по льготной ипотеке? Забыли прописать важные вещи, что льгота распространяется только на одной жилье. А ведь богатые люди с доходом 1,5-2 миллиона рублей в месяц понакупили по 5-10 квартир, сдают их в аренду и теперь живут припеваючи. Ипотечный платеж был для них 60-70 тысяч. Но цена на недвижимость взлетела до небес, а в некоторых регионах в два или в три раза. И всего лишь какая-то недоработка в законе привела к тому, что теперь десятки миллионов наших семей теперь не могут купить жилье даже по льготной ставке», — рассказал он.
Ранее Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что необходимо переосмыслить меры поддержки для тех, кто находится в стабильном образцово-показательном браке, потому что пока есть целый пласт людей, кто разводится, в частности, для того, чтобы получить льготы.
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