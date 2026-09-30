ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА

Специально для проведения творческих мастер-классов с отсылкой на традиции и происхождение скульптора в Циндао прилетели скульптор-резчик по дереву из Мордовии, член Союза художников России Петр Рябов и мастерица из Саранска Вера Щукина. На торжественном открытии выставки они встречали гостей специальным обрядом приветствия, народными песнями и караваем.

«Когда мы с Петром начали приветствие, все смотрели на нас очень пристально, не моргая. Я подумала, что им либо очень нравится, либо совсем нет, а еще переживала, что гости не поймут традицию с караваем, и просто не будут подходить, чтобы отломить кусочек. Но в первые же секунды выстроилась огромная очередь! Китайцы подходили сначала не очень уверенно, отщипывая небольшие кусочки, а затем стали более смело подходить к этому вопросу. Потом мне все говорили, что это очень вкусно, «hǎo chī». Мы очень волновались, коленки тряслись, но гостям все очень понравилось», - поделилась с НСН Вера Щукина после официальной встречи гостей.

Конечно, традиционный русский каравай, который является символом гостеприимства, не очень понятен китайцам.

Китайская хлебная традиция (если говорить о северных паровых булочках маньтоу, о лепёшках шаобин, о рисовых пирожках) тяготеет к компактности и индивидуальности: одна порция — один кусок. Каравай же — это коллективное тело: огромный, круглый, часто с «шишкой» или косичкой сверху. Китаец видит в нём не «праздничный хлеб», а скорее архитектурное сооружение. Ему неясно: это еда или ритуальный предмет? Подобная встреча в приятном смысле слова шокировала китайских гостей. После официальной церемонии от каравая не осталось и крошки.