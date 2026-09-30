Выставка года: Как в Китае полюбили народное творчество из России
В китайском городе Циндао впервые проходит выставка скульптур Степана Эрьзи, на историческое событие из России приехали народные мастера, которые смогли приятно «шокировать» местных жителей.
В китайском городе Циндао 24 сентября состоялось торжественное открытие выставки скульптур Степана Дмитриевича Эрьзи (настоящая фамилия – Нефёдов, псевдоним взят в честь мордовского народа эрзя).
Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения Эрьзи, ранее его работы выставлялись в Европе, Латинской Америке и России. И вот теперь шедевры впервые добрались до Азии. Выставка будет работать целый месяц, посетители смогут не только увидеть работы всемирного известного автора, но и проникнуться традициями и его культурой.
Гостей ждут мастер-классы по народным художественным промыслам Мордовии, в частности, по деревянной резьбе (отсылающей к технике работы мастера с материалом). Это решение стало настоящей изюминкой культурного проекта для дружественной страны, местные жители выстраивались в очередь, чтобы попробовать себя в народном ремесле, передает спецкор НСН.
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА
Специально для проведения творческих мастер-классов с отсылкой на традиции и происхождение скульптора в Циндао прилетели скульптор-резчик по дереву из Мордовии, член Союза художников России Петр Рябов и мастерица из Саранска Вера Щукина. На торжественном открытии выставки они встречали гостей специальным обрядом приветствия, народными песнями и караваем.
«Когда мы с Петром начали приветствие, все смотрели на нас очень пристально, не моргая. Я подумала, что им либо очень нравится, либо совсем нет, а еще переживала, что гости не поймут традицию с караваем, и просто не будут подходить, чтобы отломить кусочек. Но в первые же секунды выстроилась огромная очередь! Китайцы подходили сначала не очень уверенно, отщипывая небольшие кусочки, а затем стали более смело подходить к этому вопросу. Потом мне все говорили, что это очень вкусно, «hǎo chī». Мы очень волновались, коленки тряслись, но гостям все очень понравилось», - поделилась с НСН Вера Щукина после официальной встречи гостей.
Конечно, традиционный русский каравай, который является символом гостеприимства, не очень понятен китайцам.
Китайская хлебная традиция (если говорить о северных паровых булочках маньтоу, о лепёшках шаобин, о рисовых пирожках) тяготеет к компактности и индивидуальности: одна порция — один кусок. Каравай же — это коллективное тело: огромный, круглый, часто с «шишкой» или косичкой сверху. Китаец видит в нём не «праздничный хлеб», а скорее архитектурное сооружение. Ему неясно: это еда или ритуальный предмет? Подобная встреча в приятном смысле слова шокировала китайских гостей. После официальной церемонии от каравая не осталось и крошки.
ОГРОМНЫЕ ОЧЕРЕДИ
После триумфального приветствия народные мастера прошли в зоны мастер-классов. Петр Рябов создавал из липы фигурки солнечных коней, а Вера Щукина демонстрировала технику национального орнамента из бисера. При этом любой желающий сам мог принять участие в процессе создания маленького шедевра, дойти до конечного результат было не так просто, но наградой за труды становились сами работы, которые можно было забрать на память.
Гостям выставки рассказали, что скульптор Степан Дмитриевич Нефёдов взял псевдоним Эрьзя в честь своей национальной принадлежности — в честь эрзя, одной из этнических групп мордовского народа, к которой принадлежали его предки и в селе которой он родился.
Пожалуй, самое поразительное в эрзянских промыслах — это тавлинская игрушка. Село Подлесная Тавла в Мордовии дало начало целой школе резьбы, где мастера вырезают не «сувениры», а настоящие портреты своих односельчан. Самобытность этих фигурок — в улыбке. Мастера намеренно утрируют черты лица, делая их почти шаржевыми, но не злыми — добродушно-ироничными.
«Наши герои — это сельские жители. Но село вымирает, и теперь всё чаще используем сюжеты эрзянской мифологии: богиню леса Вирьаву, богиню воды Ведьаву», - говорит Петр Рябов.
Особым народным символом стала тавлинская лошадка: покрытая национальным орнаментом, она изображается на гербе района и считается оберегом. Сегодня в селе работает Союз тавлинских мастеров «Эрымезы», а сама Тавла превратилась в этно-арт-территорию с музеем и фестивалями. Эту живую традицию Петр и привез в Циндао. Местные жители под чутким руководством мастера работали над созданием традиционной «лошадки», которую затем забирали с собой как оберег от бед и невзгод.
За соседним столом кипела работа над созданием сложных народных украшений из бисера, которые опытные мастерицы в России продают за большие деньги. Примечательно, что среди желающих создать украшение было много молодых людей и мужчин, которые признались спецкору НСН, что мечтают сделать подарок своим мамам или вторым половинкам.
Полноценная работа изготавливается часами, а порой и несколько суток. Поэтому в рамках мастер-класса китайские гости делали лишь небольшие изделия на память, но никто не остался равнодушным.
На следующий день гостей выставки также ждали мастер-классы по народным костюмам, шумные хороводы с песнями и многое другое.
Проект — это не просто выставка, а комплексная просветительская программа. В её рамках пройдут мастер-классы по традиционным ремеслам Мордовии и творчеству скульптора, интерактивные экскурсии и лекции для студентов китайских вузов, направленные на глубокое погружение в художественное наследие Эрьзи. После официальной церемонии и первой экскурсии выставки прошла также рабочая встреча с участием российских и китайских представителей из профильных учреждений.
Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи несет важную миссию, собирает и популяризирует культуру и творчество великого скульптора, работы которого в Азии оказался впервые. Огромное внимание организации выставки уделил лично основатель и президент Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Михаил Журавлев.
Ожидается, что выставку посетят не менее 30 000 китайских зрителей.
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