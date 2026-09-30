Песков: Тема перемещения систем С-400 из Турции есть на повестке дня

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он отметил, что по данной теме «ведётся соответствующая работа».

«И осуществляются соответствующие контакты», - добавил представитель Кремля.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжает переговоры с Москвой по вопросу реэкспорта систем ПВО С-400, которые были куплены у РФ в 2017 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».