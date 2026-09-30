Песков: Тема перемещения систем С-400 из Турции есть на повестке дня
Тема возможного перемещения российских систем С-400 из Турции в одну из дружественных стран есть на повестке дня. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он отметил, что по данной теме «ведётся соответствующая работа».
«И осуществляются соответствующие контакты», - добавил представитель Кремля.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжает переговоры с Москвой по вопросу реэкспорта систем ПВО С-400, которые были куплены у РФ в 2017 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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