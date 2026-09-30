«В первую очередь нуждаются те регионы, которые находятся подальше от Москвы, Санкт-Петербурга и так далее. Из этих городов инфраструктура догоняет в глубину, сама по себе развивается, потому что спрос растет. А Урал, Байкал, часть Дальнего Востока – там по-прежнему востребованы дополнительные инвестиции. Но пять миллиардов – это капля в море для таких больших регионов, которые я назвал. В масштабах страны это не так много. У нас все регионы, где хоть немного развит туризм, нуждаются в финансировании. По Золотому кольцу, например, у нас отдельная программа начинает работать, это уже хорошо. Все сразу не делается, постепенно. Строительство на Дальнем Востоке в десятки раз дороже, чем в средней полосе, вот и делаем выводы. Эффект от вложений в отрасль больше всего уже заметен в Краснодарском крае, Ставропольском крае, также выделю Кавказские Минеральные Воды», - рассказал он.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в беседе с НСН предупредил, что придется подготовиться к тому, что 2026-2027 года будут сложными для отельного бизнеса, и какая-то часть номерного фонда действительно закроется.

