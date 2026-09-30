Капля в море: Каким туристическим регионам нужны инвестиции в пять миллиардов
Сергей Голов заявил НСН, что больше всего в инвестициях нуждаются Урал, Байкал и Дальний Восток.
Пять миллиардов рублей на развитие туристической инфраструктуры в регионах – это капля в море, заявил НСН президент Союза турагентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергей Голов.
В 2026 году российское правительство направит около 5 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры в регионах. Средства в форме субсидий получат предприниматели, реализующие проекты по строительству модульных гостиниц и других объектов для размещения гостей, пишут «Известия». Голов отметил, что в финансировании нуждаются практически все регионы.
«В первую очередь нуждаются те регионы, которые находятся подальше от Москвы, Санкт-Петербурга и так далее. Из этих городов инфраструктура догоняет в глубину, сама по себе развивается, потому что спрос растет. А Урал, Байкал, часть Дальнего Востока – там по-прежнему востребованы дополнительные инвестиции. Но пять миллиардов – это капля в море для таких больших регионов, которые я назвал. В масштабах страны это не так много. У нас все регионы, где хоть немного развит туризм, нуждаются в финансировании. По Золотому кольцу, например, у нас отдельная программа начинает работать, это уже хорошо. Все сразу не делается, постепенно. Строительство на Дальнем Востоке в десятки раз дороже, чем в средней полосе, вот и делаем выводы. Эффект от вложений в отрасль больше всего уже заметен в Краснодарском крае, Ставропольском крае, также выделю Кавказские Минеральные Воды», - рассказал он.
Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в беседе с НСН предупредил, что придется подготовиться к тому, что 2026-2027 года будут сложными для отельного бизнеса, и какая-то часть номерного фонда действительно закроется.
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