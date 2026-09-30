Гендиректор «Мамба» раскрыл, что мужчины и женщины ищут друг в друге
Андрей Бронецкий раскрыл НСН, что помимо внешней привлекательности и достатка, мужчины и женщины стали обращать внимание на более глубинные вещи при поиске пары.
Сегодня женщины при выборе партнера стали больше обращать внимание на цели мужчины, а они, в свою очередь, ищут партнершу без драм и с доброжелательностью. Об этом в пресс-центре НСН рассказал генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий.
«Действительно, некоторые изменения в том, что противоположный пол сейчас ценит друг в друге, есть. Мужчины, разумеется ориентированы на внешнюю привлекательность женщины, женщины – на статус и успешность. Но сегодня мужчины стали дополнительно ориентироваться на доброжелательность девушки, на отсутствие драмы, на то, готова ли женщина принимать его таким, какой он есть. Девушки дополнительно ориентированы на надежность мужчины, на его цели, смотрят, можно ли на него положиться», — рассказал он.
Ранее сваха и телеведущая Роза Сябитова заявила НСН, что современные мужчины по-прежнему остаются добытчиками в семьях, при этом женщины могут позволить своим мужьям не ходить на работу, однако в этом случае те должны помогать по дому или заниматься воспитанием детей.
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