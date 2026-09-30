«Действительно, некоторые изменения в том, что противоположный пол сейчас ценит друг в друге, есть. Мужчины, разумеется ориентированы на внешнюю привлекательность женщины, женщины – на статус и успешность. Но сегодня мужчины стали дополнительно ориентироваться на доброжелательность девушки, на отсутствие драмы, на то, готова ли женщина принимать его таким, какой он есть. Девушки дополнительно ориентированы на надежность мужчины, на его цели, смотрят, можно ли на него положиться», — рассказал он.

Ранее сваха и телеведущая Роза Сябитова заявила НСН, что современные мужчины по-прежнему остаются добытчиками в семьях, при этом женщины могут позволить своим мужьям не ходить на работу, однако в этом случае те должны помогать по дому или заниматься воспитанием детей.



