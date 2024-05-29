СМИ: Муж Блиновской покинул расположение воинской части в Донецке

Где сейчас находится Блиновский, неизвестно. Еще в конце апреля сообщалось, что силовые структуры занимаются проверкой законности подписания контракта мужа блогера с Минобороны России. Отмечается, что предварительно Блиновский заявил о попытках расторжения его контракта в своем обращении к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

В обязанности Блиновского входила работа со снабжением БПЛА.

Ранее адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что следствие разрешило приступить к процедуре снятия ареста с активов и имущества семьи блогера.

