СМИ: Муж Блиновской покинул расположение воинской части в Донецке
Супруг блогера Елены Блиновской Алексей (позывной Брикс), который участвовал в специальной военной операции России на Украине с марта 2024 года и служил в Донецком корпусе, убыл из расположения части в Донецке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Где сейчас находится Блиновский, неизвестно. Еще в конце апреля сообщалось, что силовые структуры занимаются проверкой законности подписания контракта мужа блогера с Минобороны России. Отмечается, что предварительно Блиновский заявил о попытках расторжения его контракта в своем обращении к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
В обязанности Блиновского входила работа со снабжением БПЛА.
Ранее адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что следствие разрешило приступить к процедуре снятия ареста с активов и имущества семьи блогера.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru