В России вырос «индекс оливье»
Приготовление салата оливье в 2026 году обойдётся на 18% дороже, нежедли в прошлом году. Об этом Life.ru рассказал экономист Михаил Хачатурян.
Для рассчёта «индекса оливье» он взял картофель, морковь, куриные яйца, маринованные огурцы, консервированный горошек, варёную колбасу и майонез. В итоге стоимость порции на четырёх человек (800 г) составила примерно 730–750 рублей.
Эксперт указал, что в конце 2025 года тот же набор стоил около 620 рублей.
«То есть за год оливье подорожал примерно на 18%», - заключил Хачатурян.
Ранее в Рыбном союзе заявили, что существенного роста цен на красную икру к концу года не ожидается, несмотря на традиционный предновогодний ажиотаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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