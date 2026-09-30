В России вырос «индекс оливье»

Для рассчёта «индекса оливье» он взял картофель, морковь, куриные яйца, маринованные огурцы, консервированный горошек, варёную колбасу и майонез. В итоге стоимость порции на четырёх человек (800 г) составила примерно 730–750 рублей.

Эксперт указал, что в конце 2025 года тот же набор стоил около 620 рублей.

«То есть за год оливье подорожал примерно на 18%», - заключил Хачатурян.

Ранее в Рыбном союзе заявили, что существенного роста цен на красную икру к концу года не ожидается, несмотря на традиционный предновогодний ажиотаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

