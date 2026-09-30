Песков: Россия категорически отрицает наличие у себя политзаключенных

При атаке БПЛА на брянский Трубчевск пострадали не менее 12 человек

Володин избран председателем Госдумы девятого созыва

В генконсульстве РФ в Дубае заявили, что россиян не было на борту самолета Flydubai

Фильмы и сериалы об «оборотнях в погонах»перестанут получать госфинансирование

В Черном море у берегов Тамани снова заметили пальмовое масло