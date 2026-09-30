«Альтернатив нет»: Почему Испания подняла визовый сбор с россиян
Через испанцев проходят почти все российские туристы, которые хотят поехать в Европу, заявил НСН Артур Мурадян.
Испанские визовые услуги нужны российским путешественникам, которые планируют европейские поездки, а альтернатив почти нет, рассказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Визовый сбор при оформлении визы в Испанию для россиян подорожал до 8,8 тысячи рублей, а сервисный сбор визового центра вырос до 1,4 тысячи рублей — суммарно гражданам РФ придется заплатить больше 10 тысяч рублей, если они захотят уехать в Мадрид или Барселону. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Мурадян объяснил такой рост.
«С точки зрения популярности, Испания одна из немногих стран наряду с Италией, Францией и Грецией, которая выдает визы туристам в Европу. Довольно большая доля идет именно через испанский визовый центр, так как альтернатив не так уж и много. У людей и выбора особо нет. Но получить шенгенскую визу сейчас нелегко — это трудоемкий и времязатратный процесс. Надо готовиться к тому, что он займет два-три месяца от записи до даты выхода или выдачи паспорта с визой или без. Сейчас довольно жесткие требования — выдают практически строго однократные визы под даты поездки, хотя процент отказов не более 5-10%. Документы могут вернуть с формулировкой — недостаточно оснований для поездки. Как правило, достаточно добавить недостающие бумаги, податься снова и можно получить визу. Но чтобы быть уверенным в успешном рассмотрении, лучше закладывать горизонт планирования от четырех месяцев», — отметил он.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов раскрыл в пресс-центре НСН страны, которые охотно дают шенгенские визы россиянам.
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