«Домашка для Портнягина»: «Трансформатор» пошел по стопам Блиновской

ДЕЛО «ТРАНСФОРМАТОРА»: ОТ УКРАИНЫ ДО ЭМИРАТОВ

Вслед за Блиновской, блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) и бизнес-тренером Аязом Шабутдиновым правосудие добралось 15 апреля и до другого знаменитого «тренера», Дмитрия «Трансформатора» Портнягина, имя которого связывают с элитным закрытым бизнес-клубом «Сlub 500».

В случаях с Блиновской и Чекалиной фигурантами уголовных дел становились и их вторые половины. Вместе с Портнягиным также под раздачу попала его жена Елена. По версии следствия, она имеет статус подозреваемой по делу о неуплате налогов на сумму 124 млн рублей, однако сегодня судили не ее, а самого «Трансформатора».

По данным следствия, семья Портнягиных полностью погасила ущерб государству, обвинитель просил для него домашний арест, а судья с этим согласился, при этом в самом суде было жарко.

Представитель Следственного комитета сообщил в ходе заседания, что Портнягины имеют вид на жительство в ОАЭ и обвинил Дмитрия в поддержке Украины.

«Портнягин выступал в поддержку Украины, Зеленского, публиковал соответствующие посты в соцсетях. Также он высказывался в поддержку Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов – прим. НСН)», - уверял представитель СК.

Однако блогер молниеносно отверг эти обвинения и заверил, что не собирался уезжать из России, хотя мог.

«Я выступал за мир и дружеские отношения между нашими народами, но это было до начала СВО (…) Я оказываю помощь участникам СВО, до задержания я находился в зоне СВО, я поддерживаю свою страну, а Зеленского и Навального я не поддерживал никогда (…) Несмотря на свое уголовное дело, я не собирался и не собираюсь уезжать из России, особенно учитывая то обстоятельство, что моей стране нужна поддержка. Хотя возможность уехать у меня была», - сказал Портнягин.

Ну а «эмиратскую версию» попыталась разбить его жена, сообщившая в суде, что и виды на жительство и паспорта у них изъяли.

Защита Портнягина пыталась смягчить наказание, попросив отпустить его под подписку о невыезде или под залог в 10 млн рублей. Кроме того, адвокат указал, что блогер пожертвовал 45 млн рублей на нужды участников СВО.

Сам бизнес тренер пожаловался, что провел свой День рождения в одной камере с убийцей полицейского. Выслушав все эти доводы, судья принял решение отправить «Трансформатора» под домашний арест, который он будет отбывать до 10 июня в своем загородном доме в Подмосковье.

Между тем, депутат Госдумы Виталий Милонов ранее говорил НСН, что Портнягину стоит готовиться «на вход», и поставил его на одну доску с мошенниками.

«Ему надо готовиться на вход в соответствующую исправительную структуру, потому что все эти мегакоучи-блогеры, обманывающие людей, должны понять, что они все вне закона, это же мошенники. Они продолжают спокойно жить, жировать и обманывать новых людей. Пусть отвечает по закону», - пояснил Виталий Валентинович.