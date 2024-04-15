«Домашка для Портнягина»: «Трансформатор» пошел по стопам Блиновской
Дмитрий Портнягин сказал в суде, что не собирался бежать из России и не поддерживал Украину, муж «королевы марафонов» Блиновской собрался на СВО, а супруг блогера Лерчек хочет отсудить у нее миллиард.
Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин повторяет судьбу автора «Марафона желаний» Елены Блиновской. Тверской суд Москвы отправил его в понедельник под домашний арест до 10 июня, несмотря на доводы следствия о поддержке Украины и виде на жительство в Эмиратах.
Создатель YouTube-канала «Трансформатор» уверяет, что не собирается покидать Россию. При этом муж Блиновской, оказавшейся в итоге в СИЗО из-за тусовок вместо домашнего ареста, собрался на СВО.
ДЕЛО «ТРАНСФОРМАТОРА»: ОТ УКРАИНЫ ДО ЭМИРАТОВ
Вслед за Блиновской, блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) и бизнес-тренером Аязом Шабутдиновым правосудие добралось 15 апреля и до другого знаменитого «тренера», Дмитрия «Трансформатора» Портнягина, имя которого связывают с элитным закрытым бизнес-клубом «Сlub 500».
В случаях с Блиновской и Чекалиной фигурантами уголовных дел становились и их вторые половины. Вместе с Портнягиным также под раздачу попала его жена Елена. По версии следствия, она имеет статус подозреваемой по делу о неуплате налогов на сумму 124 млн рублей, однако сегодня судили не ее, а самого «Трансформатора».
По данным следствия, семья Портнягиных полностью погасила ущерб государству, обвинитель просил для него домашний арест, а судья с этим согласился, при этом в самом суде было жарко.
Представитель Следственного комитета сообщил в ходе заседания, что Портнягины имеют вид на жительство в ОАЭ и обвинил Дмитрия в поддержке Украины.
«Портнягин выступал в поддержку Украины, Зеленского, публиковал соответствующие посты в соцсетях. Также он высказывался в поддержку Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов – прим. НСН)», - уверял представитель СК.
Однако блогер молниеносно отверг эти обвинения и заверил, что не собирался уезжать из России, хотя мог.
«Я выступал за мир и дружеские отношения между нашими народами, но это было до начала СВО (…) Я оказываю помощь участникам СВО, до задержания я находился в зоне СВО, я поддерживаю свою страну, а Зеленского и Навального я не поддерживал никогда (…) Несмотря на свое уголовное дело, я не собирался и не собираюсь уезжать из России, особенно учитывая то обстоятельство, что моей стране нужна поддержка. Хотя возможность уехать у меня была», - сказал Портнягин.
Ну а «эмиратскую версию» попыталась разбить его жена, сообщившая в суде, что и виды на жительство и паспорта у них изъяли.
Защита Портнягина пыталась смягчить наказание, попросив отпустить его под подписку о невыезде или под залог в 10 млн рублей. Кроме того, адвокат указал, что блогер пожертвовал 45 млн рублей на нужды участников СВО.
Сам бизнес тренер пожаловался, что провел свой День рождения в одной камере с убийцей полицейского. Выслушав все эти доводы, судья принял решение отправить «Трансформатора» под домашний арест, который он будет отбывать до 10 июня в своем загородном доме в Подмосковье.
Между тем, депутат Госдумы Виталий Милонов ранее говорил НСН, что Портнягину стоит готовиться «на вход», и поставил его на одну доску с мошенниками.
«Ему надо готовиться на вход в соответствующую исправительную структуру, потому что все эти мегакоучи-блогеры, обманывающие людей, должны понять, что они все вне закона, это же мошенники. Они продолжают спокойно жить, жировать и обманывать новых людей. Пусть отвечает по закону», - пояснил Виталий Валентинович.
«ЧИСТО СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»: ОТ РАЗВОДА ДО СВО
В отличие от других блогеров дело Портнягина привлекло внимание общественности еще и «перформансом в стиле СВО».
11 апреля стало известно, что Портнягин с женой стали фигурантами уголовного дела. В этот же день блогер написал в соцсетях, что находится в зоне СВО, разместив пафосное фото, где он сидит на фоне красного флага с божественным образом и автоматов. На столе перед блогером была развернута карта местности с какими-то сооружениями, напоминающая театральную декорацию.
12 апреля днем Портнягин утверждал, что находится в Токмаке Запорожской области, однако СМИ вскоре сообщили о его задержании в Ростове-на-Дону. Многие посчитали фото блогера постановкой, а воевавший в зоне СВО депутат Милонов указал НСН на тонкую грань между правдой и ложью.
«Поехать в военной форме, попросить у кого-то подержать автомат и сфотографироваться – это не участие в СВО, ни в коем случае это нельзя уравнивать, это оскорбительно. Есть много таких, кто едет туда подкорректировать свою биографию, это не вызывает ничего, кроме смеха и досады. Особенно, если им потом удается выкрутить себе какой-то бонус. Если он заявил, что он там воевал, это ложь и должно быть общественно порицаемо и наказуемо. Нельзя ставить знак равенства между теми, кто действительно воюет, и обладателями дорогих шмоток, которые они на себя натягивают под военный камуфляж», - возмутился Милонов.
В Тверском суде Москвы не обсуждали перформанс Портнягина. Тем временем на днях стало известно, что муж остающейся в СИЗО Елены Блиновской собрался на СВО.
По данным ТАСС, Алексей Блиновский сам принял это решение и уже заключил контракт. При этом Telegram-каналы пишут, что бизнес-империя Блиновского почти разрушена и своим шагом он хочет избежать потери последней фирмы. Кроме того он пытается вызволить из-за решетки саму «Королеву марафонов». которую отправили в СИЗО до 26 апреля за нарушение условий домашнего ареста.
«Семейная история» Чекалиных пошла по другому сценарию. Дело в отношении Валерии и Артема закрыли в марте 2024 года, однако в этом же месяце Лерчек подала на развод. Ну а 15 апреля стало известно, что Артем Чекалин подал иск супруге иск о разделе имущества более чем на 1,2 млрд рублей.
Ничего личного. Чистый бизнес…
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