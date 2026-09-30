Собеседник НСН также отметил, что самая интересная борьба за клиента развернется в индустрии в ближайшие несколько лет.

«Сказывается кризис памяти — цены на телефоны растут, а покупательская способность в этом плане снижается. Поэтому очень любопытно будет посмотреть на перспективу ближайших двух-трех лет, что будет с рынком. Рынок пока не очень понимает, как это вообще работает. Но специфика рынка такая, что ты не можешь продавать два-три года одну и ту же модель. Даже если она не особо изменилась, тебе нужно назвать ее новой циферкой, сказать, что это абсолютно новый и самый крутой продукт. И таким образом ты его будешь худо-бедно продавать, иначе просто не поймут. Например, компания Google обновила свою модельную линейку Pixel минимальным образом, оставив те же процессоры, практически те же элементы, при этом повысив цены», — добавил блогер.

Ранее Wylsacom объяснял НСН, что россияне не отказались от iPhone, вопреки санкционным ограничениям, так как у продукции Apple преданная фан-база.

