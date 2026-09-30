Wylsacom объяснил, почему Apple уступила Samsung по выручке в России
По итогам года iPhone отыграет обратно лидирующие позиции, заявил НСН блогер Wylsacom.
На статистику продаж американской корпорации влияет сразу несколько факторов: от «серых» продаж до отсутствия новинок до середины сентября, поэтому к концу года Apple имеет все шансы вернуть себе лидерство на российском рынке, объяснил НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
Компания Apple впервые уступила Samsung первое место по продажам смартфонов в России в денежном выражении. С января по сентябрь 2026 года доля iPhone на российском рынке составила около 23% против 24% у южнокорейского производителя, передают «Известия». Wylsacom подчеркнул, что данные могут не вполне корректно отражать реальность.
«Здесь нужно отталкиваться от того, кто этот список составлял и какую метрику учитывал. В таких чартах обычно используется метрика официальной розницы, насколько она вообще может быть официальной в нашей стране, учитывая параллельный импорт и так далее Продажи iPhone в России уже достаточно давно перетекли в "серый" сегмент и в том числе на маркетплейсы, Avito и так далее, и зачастую это продают частные лица. И эти продажи в зачет не идут. Я бы эту информацию пока делил на много-много скепсиса — все-таки говорить о том, что Samsung сейчас как-то побеждает Apple, преждевременно. И даже если это случилось по всем метрикам, думаю, что ненадолго. Впереди четвертый квартал, предновогодний сезон, и с релизом новых устройств осенью и зимой ситуация обратно качнется в сторону Apple и откатится к предыдущим значениям. И Apple опять заберет первую строчку. Но тенденцию нельзя не отметить. Действительно, у нас все чаще люди смотрят на Android, но и не всегда это Samsung», —считает эксперт.
Он пояснил, что на стороне Samsung в данном случае выступает сразу несколько факторов.
«Samsung, несмотря на то, что занимается партизанским маркетингом и официально в России не существует, все равно поддерживает релизы своих смартфонов. Продажа в официальной рознице — это кредиты, это возможности применять схемы вроде трейд-ин. Еще это вполне может быть продиктовано тем, что в летний период у Apple не было новых моделей, а у Samsung как раз в конце лета вышел очень успешный Galaxy Z Fold 8. Сейчас для Samsung лучшая ситуация, чтобы нарастить цифры и показать какую-то красивую статистику. А Apple до середины сентября ничего в мире смартфонов не выпускал, поэтому и непонятно было за счет чего расти. Стоит учитывать, что медиальная стоимость смартфона в России составляет около 20 тысяч рублей, и люди покупают не очень дорогие Samsung. Южнокорейский бренд продает в большей степени не флагманские модели, не самые дорогие раскладушки, а средний и бюджетный сегмент. То есть Samsung в штуках продает больше, но их маржинальность, конечно, несравнима с тем, что зарабатывает Apple на iPhone. И еще один немаловажный фактор: люди подустали в целом от истории с ограничениями iPhone, и многие сознательно переходят на Android просто потому, что там зачастую проще жить в современной российской действительности», — пояснил Петухов.
Собеседник НСН также отметил, что самая интересная борьба за клиента развернется в индустрии в ближайшие несколько лет.
«Сказывается кризис памяти — цены на телефоны растут, а покупательская способность в этом плане снижается. Поэтому очень любопытно будет посмотреть на перспективу ближайших двух-трех лет, что будет с рынком. Рынок пока не очень понимает, как это вообще работает. Но специфика рынка такая, что ты не можешь продавать два-три года одну и ту же модель. Даже если она не особо изменилась, тебе нужно назвать ее новой циферкой, сказать, что это абсолютно новый и самый крутой продукт. И таким образом ты его будешь худо-бедно продавать, иначе просто не поймут. Например, компания Google обновила свою модельную линейку Pixel минимальным образом, оставив те же процессоры, практически те же элементы, при этом повысив цены», — добавил блогер.
Ранее Wylsacom объяснял НСН, что россияне не отказались от iPhone, вопреки санкционным ограничениям, так как у продукции Apple преданная фан-база.
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