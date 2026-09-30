Депутаты выбрали председателей комитетов Госдумы девятого созыва

От «Единой России» комитет Госдумы по бюджету и налогам возглавил Андрей Макаров, по энергетике - Николай Шульгинов, по экономической политике - Максим Топилин, по обороне - Владимир Касатонов, по уголовному и административному законодательству - Юрий Петров; по просвещению - Ирина Белых, по молодёжной политике - Владислав Головин, по контролю - Олег Морозов, по информационной политике - Сергей Боярский.

Также представители «Единой России» возглавили комитеты по культуре (Ольга Казакова), транспорту (Евгений Москвичев), промышленности и торговле (Владимир Гутенёв), строительству и ЖКХ (Сергей Пахомов), делам национальностей (Владимир Иванов), физкультуре и спорту (Олег Матыцин), безопасности и противодействию коррупции (Василий Пискарев), международным делам (Пётр Толстой), региональной политике и местному самоуправлению (Ирина Гусева), цифровому развитию и искусственному интеллекту (Александр Сидякин.), конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству (Павел Крашенинников).

Депутаты от КПРФ стали председателями комитета по собственности (Сергей Гаврилов), по развитию Дальнего Востока и Арктики (Николай Харитонов), аграрным вопросам (Владимир Кашин). Нина Останина воглавила комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, а Леонид Калашников - комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Представители ЛДПР заняли посты председателей комитетов по труду, соцполитике и делам ветеранов (Элеонора Кавшар ), охране здоровья (Владимир Сысоев), развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений (Борис Чернышов).

Партию «Новые люди» представляют главы комитетов по туризму и развитию туристической инфраструктуры (Тимур Каноков), по малому и среднему предпринимательству (Станислав Дружинин), по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды (Елена Панова).

От «Справедливой России» получили должности председателей получили Анатолий Аксаков, Валерий Гартунг и Сергей Кабышев. Они возглавили комитеты по финансовому рынку, по защите конкуренции и по науке и высшему образованию, соответственно.

Ранее Вячеслав Володин был избран председателем Госдумы девятого созыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

