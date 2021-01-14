Вирусолог объяснил запрет вакцины Pfizer в России
Доктор медицинских наук в эфире НСН оценил заявление Росздравнадзора о запрете использования незарегистрированных в России вакцин.
Росздравнадзор заявил, что применение незарегистрированных в России вакцин от COVID-19 запрещено, в том числе и на территории международного медицинского кластера в Сколково.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила в эфире «Эха Москвы», что в израильской клинике Hadassah в Сколково можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке.
Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН объяснил смысл заявления Росздравнадзора.
«Представьте, мы бы где-нибудь за рубежом привезли в кармане и стали бы делать. Как бы к этому отнеслись? У каждого государства свои правила. Я вообще плохо представляю, как возможна доставка. Она там непростая. Такая частная инициатива не приветствуется. Так что оформляйте и завозите. Официальная государственная регистрация. А то ведь вообще говорят, что в 2021 году мы вакцину Pfizer не получим. Было такое заявление», - отметил Малышев.
Ранее вакциной от коронавируса производства Pfizer/BioNTech привился Папа Римский Франциск.
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