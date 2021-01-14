Вирусолог объяснил запрет вакцины Pfizer в России

Росздравнадзор заявил, что применение незарегистрированных в России вакцин от COVID-19 запрещено, в том числе и на территории международного медицинского кластера в Сколково.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила в эфире «Эха Москвы», что в израильской клинике Hadassah в Сколково можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке.

Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН объяснил смысл заявления Росздравнадзора.