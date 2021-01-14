Росздравнадзор: Вакцина Pfizer без госрегистрации запрещена частным клиникам

Частные клиники в России не имеют права использовать для вакцинации от коронавируса препараты зарубежного производства, в том числе компании Pfizer, если они не прошли государственную регистрацию. Об этом напоминает Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

Таким образом там отреагировали на информацию о том, что российский филиал израильской клиники Hadassah Medical Moscow из инновационного центра «Сколково» ведет переговоры с некоторыми государствами из Организации экономического сотрудничества и развития о поставках в Россию иностранных вакцин.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что запрет распространяется и на те медицинские организации, которые функционируют на территории Международного медицинского кластера в «Сколкове», отмечает RT.