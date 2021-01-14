Росздравнадзор: Вакцина Pfizer без госрегистрации запрещена частным клиникам

Частные клиники в России не имеют права использовать для вакцинации от коронавируса препараты зарубежного производства, в том числе компании Pfizer, если они не прошли государственную регистрацию. Об этом напоминает Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

Таким образом там отреагировали на информацию о том, что российский филиал израильской клиники Hadassah Medical Moscow из инновационного центра «Сколково» ведет переговоры с некоторыми государствами из Организации экономического сотрудничества и развития о поставках в Россию иностранных вакцин.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что запрет распространяется и на те медицинские организации, которые функционируют на территории Международного медицинского кластера в «Сколкове», отмечает RT.

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Ранее пресс-служба Pfizer проинформировала, что эта американская компания не исключает подачу заявки на регистрацию COVID-вакцины в России. В разработке этого препарата также принимает участие германская BioNTech.

В конце декабря Агентство по лекарственным средствам ЕС одобрило вакцину для использования на европейском рынке вслед за США.

Между тем, вирусологи оценили возможную опасность отечественной вакцины «Спутник V» для хронически больных. Как отмечает URA.RU, таким людям можно прививаться, однако к процедуре необходимо подготовиться.

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Фото: pfizer.ru
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