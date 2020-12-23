Дозамораживались? Систему пенсионных накоплений пообещали ликвидировать
Накопительную часть пенсий россиян, похоже, больше не будут замораживать - её просто не станет. Заморозку этих отчислений в последнее время остро критиковали в Госдуме.
Институт накопительных пенсий будет демонтирован до 2023 года, предположил зампред ЦБ Сергей Швецов. Одновременно он заверил, что все, что останется на накопительных счетах граждан, никуда не денется.
Швецов напомнил, что заморозку накопительной пенсии снова продлили. «Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан», — цитирует РБК представителя ЦБ.
Ранее в декабре президент Владимир Путин подписал закон о продлении «заморозки» накопительной части пенсии на период до конца 2023 года. Взносы в ПФР от работающих россиян не поступают на индивидуальные накопительные счета, а идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам, новые взносы в накопительную систему заморожены. Шесть лет назад предполагалось, что заморозка станет единовременной. Но пандемия, нестабильные цены на нефть, мягкая денежно-кредитная политика ударили по накопительной пенсии россиян.
Член комитета Совфеда РФ по социальной политике Сергей Леонов ранее предупреждал в эфире НСН, что дело идет к отмене накопительной части как таковой.
«Народ, конечно, реагирует негативно, и средства накопительной части пенсии народ считает своими, и хотели бы видеть их в своих кошельках, а не в бюджете, например, Пенсионного фонда. Поэтому всё чаще звучат призывы раздать эти деньги и перестать людям морочить голову. Думаю, что всё к этому и идет. Если же систему хотели развивать, то ее бы не замораживали, просто пока решение не принято окончательное», - считает парламентарий.
Большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30–45 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir. При этом большинство (52,3 процента) опрошенных сообщили, что в реальности получают или планируют получать пенсию в размере примерно в 15 тысяч рублей.
Председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов в эфире НСН отметил, что не считает завышенными ожидания пенсии в размере 45 тысяч рублей.
«Мы видим, что сегодня есть те, кто получает пенсию на уровне прожиточного минимума. В регионах она составляет 8-9 тысяч рублей. Как можно говорить о завышенных ожиданиях? Пенсионеры имеют право требовать повышения пенсии, а если они продолжают работать, то ее надо индексировать», - отметил парламентарий.
Он также рассказал, что нужно сделать властям, чтобы появилась возможность увеличить размер пенсии.
«Во-первых, нужно ввести плоскую шкалу при уплате страховых взносов. Сегодня до миллиона рублей она составляет 22%, а потом 10%. Надо сделать так, чтобы было всегда 22%. Во-вторых, конфискованные у коррупционеров деньги нужно не размывать в общем бюджете, а окрашивать и использовать для обеспечения роста пенсий», - подчеркнул Нилов.
Вместе с тем депутат затруднился сказать, какой уровень пенсии в России можно считать максимально допустимым.
«Космонавты, летчики-испытатели получают больше 100 тысяч, сотрудники правоохранительных органов могут получать две пенсии - военную и страховую. Для каждой категории свой максимально допустимый уровень пенсии», - заключил он.
Между тем, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН заявил, что на современные пенсии в России невозможно нормально жить.
«В советское время пенсия составляла 60-70% от зарплаты, и на старость хватало, и детям помогали. А сейчас пенсия – это жалкие гроши. Пенсия у детей войны в деревне – 7-9 тысяч, в городе 12-14 тысяч! Это нищенство, позор и безобразие в высшей степени, на таблетки не хватает. Что касается работающего человека, то он должен получит 70-75% от своей заработной платы. От него отнимали, откладывали, а теперь сидят в правительстве и думают, что делать? Это не их вопрос! Они должны отдать эти деньги», - призвал лидер российских коммунистов.
Зюганов назвал прожиточный минимум в 12 тысяч способом «выживать, не жить». По его мнению, эта сумма должна быть в два раза больше. И пенсия, считает политик, должна быть, не ниже минимальной зарплаты.
«Почему в Европе и Прибалтике песни в три-пять раза выше, чем у нас? Что у них ресурсов, нефти-газа больше? Нет, меньше! У нас страна богатейшая, ее грабит кучка олигархов и не хотят людям платить нормально. И зарплата должна быть 50-70 тысяч. При этом без изменения политики и курса, нельзя ничего изменить, а у нас Дума утвердила дефицитный бюджет, при этом льготы детям войны не дали. Мы требовали минимальную зарплату в 25 тысяч - не дали. У нас лежат деньги под задницей, в подушке – 60 трлн рублей. Зачем ее создали? На трудную минуту. И вот она наступила, причем, не просто трудная! Каждое второе малое предприятие загнулось, не хотят помогать! Сидят… копят», - возмутился Зюганов.
Депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН назвал «заморозку» накопительной части пенсии преступлением.
«Мы будем голосовать против! Это преступление перед гражданами. Накопительная часть - это деньги, которые вычитались из зарплаты, причем силой. Государство сначала затащило средства граждан в эту накопительную часть, а сейчас ее своровало. А конкретно это сделал господин Мишустин, которого назначил господин Путин. Жестко, но это правда. Эти деньги, если бы их не замораживали, позволили бы пенсионерам удвоить размер пенсии. Так в принципе и задумывалось, при внесении этой реформы с накопительной частью правительство это и обещало. Они взяли деньги, но пенсионерам не отдают. Все заморозили», - возмутился он.
Рашкин напомнил, что в 1991 году похожим образом обманули граждан, когда накопления также заморозили.
«И до сих пор отказываются компенсировать. Это воровство чистой воды. В нормальном государстве за такое давно бы уже сидели. Не штрафы, не увольнения с работы, а руководители, которые принимали это решение, уже сидели бы в тюрьме за решеткой», - добавил член президиума ЦК КПРФ.
В правительстве тем временем обещают людей не обманывать.
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил НСН, что все средства лицам, которые участвовали в накопительной программе, будут выплачены по достижении ими пенсионного возраста.
«На сегодняшний день пенсионные накопления есть у 75 миллионов человек. Это те молодые люди, которые получили право откладывать сначала в размере 2%, потом в размере 6%, некоторые из них сделали совместные взносы вместе работодателями, образовалось много людей, которые участвуют в накопительном компоненте. В государственной системе находится 2 триллиона рублей, а в негосударственных банках - 3 триллиона. Ни о какой заморозке именно этих средств речи нет. А люди, которые вносили туда средства, достигнув пенсионного возраста, начинают получать эти средства. У всех они разные, потому что люди работали с накопительной системой разное количество лет», - объяснил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минимальный размер пенсий жителей столицы с 1 января составит 20 тысяч 222 рубля. Таким образом, пенсии проиндексируют на 3,7%. В остальных регионах размер пенсии остается гораздо более низким.
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