Дозамораживались? Систему пенсионных накоплений пообещали ликвидировать

Между тем, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН заявил, что на современные пенсии в России невозможно нормально жить.

«В советское время пенсия составляла 60-70% от зарплаты, и на старость хватало, и детям помогали. А сейчас пенсия – это жалкие гроши. Пенсия у детей войны в деревне – 7-9 тысяч, в городе 12-14 тысяч! Это нищенство, позор и безобразие в высшей степени, на таблетки не хватает. Что касается работающего человека, то он должен получит 70-75% от своей заработной платы. От него отнимали, откладывали, а теперь сидят в правительстве и думают, что делать? Это не их вопрос! Они должны отдать эти деньги», - призвал лидер российских коммунистов.

Зюганов назвал прожиточный минимум в 12 тысяч способом «выживать, не жить». По его мнению, эта сумма должна быть в два раза больше. И пенсия, считает политик, должна быть, не ниже минимальной зарплаты.

«Почему в Европе и Прибалтике песни в три-пять раза выше, чем у нас? Что у них ресурсов, нефти-газа больше? Нет, меньше! У нас страна богатейшая, ее грабит кучка олигархов и не хотят людям платить нормально. И зарплата должна быть 50-70 тысяч. При этом без изменения политики и курса, нельзя ничего изменить, а у нас Дума утвердила дефицитный бюджет, при этом льготы детям войны не дали. Мы требовали минимальную зарплату в 25 тысяч - не дали. У нас лежат деньги под задницей, в подушке – 60 трлн рублей. Зачем ее создали? На трудную минуту. И вот она наступила, причем, не просто трудная! Каждое второе малое предприятие загнулось, не хотят помогать! Сидят… копят», - возмутился Зюганов.

Депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН назвал «заморозку» накопительной части пенсии преступлением.

«Мы будем голосовать против! Это преступление перед гражданами. Накопительная часть - это деньги, которые вычитались из зарплаты, причем силой. Государство сначала затащило средства граждан в эту накопительную часть, а сейчас ее своровало. А конкретно это сделал господин Мишустин, которого назначил господин Путин. Жестко, но это правда. Эти деньги, если бы их не замораживали, позволили бы пенсионерам удвоить размер пенсии. Так в принципе и задумывалось, при внесении этой реформы с накопительной частью правительство это и обещало. Они взяли деньги, но пенсионерам не отдают. Все заморозили», - возмутился он.

Рашкин напомнил, что в 1991 году похожим образом обманули граждан, когда накопления также заморозили.

«И до сих пор отказываются компенсировать. Это воровство чистой воды. В нормальном государстве за такое давно бы уже сидели. Не штрафы, не увольнения с работы, а руководители, которые принимали это решение, уже сидели бы в тюрьме за решеткой», - добавил член президиума ЦК КПРФ.