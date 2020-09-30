В Совфеде не исключили отказ от накопительной части пенсии

Правительство РФ обсуждает продление «заморозки» накопительной части пенсии еще на год – до 2023-го. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Член комитета Совфеда РФ по социальной политике Сергей Леонов заявил в интервью НСН, что дело идет к отмене накопительной части как таковой.

«Народ, конечно, реагирует негативно, и средства накопительной части пенсии народ считает своими, и хотели бы видеть их в своих кошельках, а не в бюджете, например, Пенсионного фонда. Поэтому всё чаще раздаются призывы раздать эти деньги и перестать людям морочить голову. Думаю, что всё к этому и идет. Если же систему хотели развивать, то ее бы не замораживали, просто пока решения не принято окончательное», - считает парламентарий.

Повышение пенсионного возраста, хоть и вызвало недовольство среди россиян, но в громкие протестные движения так и не переросло. Страна была занята подготовкой к Чемпионату мира по футболу, к тому же летом любая общественная активность заметно снижается.