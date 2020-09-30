В Совфеде не исключили отказ от накопительной части пенсии
Член комитета Совфеда по социальной политике заявил НСН, что отмена накопительной части пенсии не спровоцирует массовые протесты в стране.
Правительство РФ обсуждает продление «заморозки» накопительной части пенсии еще на год – до 2023-го. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.
Член комитета Совфеда РФ по социальной политике Сергей Леонов заявил в интервью НСН, что дело идет к отмене накопительной части как таковой.
«Народ, конечно, реагирует негативно, и средства накопительной части пенсии народ считает своими, и хотели бы видеть их в своих кошельках, а не в бюджете, например, Пенсионного фонда. Поэтому всё чаще раздаются призывы раздать эти деньги и перестать людям морочить голову. Думаю, что всё к этому и идет. Если же систему хотели развивать, то ее бы не замораживали, просто пока решения не принято окончательное», - считает парламентарий.
Повышение пенсионного возраста, хоть и вызвало недовольство среди россиян, но в громкие протестные движения так и не переросло. Страна была занята подготовкой к Чемпионату мира по футболу, к тому же летом любая общественная активность заметно снижается.
Если отменят в итоге накопительную часть пенсии, то никак массовых акций тоже ждать не стоит, уверен Леонов.
«Пока люди пассивны в выражении своего протеста. И серьезных массовых акций не произойдет, кстати, еще и потому, что система накопительной пенсии формировалась у тех людей, которая работала ранее, а молодежь пока это не касается. Чего ж ей-то протестовать, пенсия далеко. А старшему поколению пенсию начисляют, индексируют. Среднее поколение занято тем, чтобы прокормить семью, им тоже не до протеста», - добавил сенатор.
Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. По действующему закону, такая норма действует до 2021 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о «заморозке» накопительной пенсии в 2022 году.
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