В Совфеде назвали сумму пенсионных накоплений россиян

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что пенсионные накопления 75 миллионов человек находятся в государственных и частных фондах.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн брифинг сенатора, председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского на тему: Заморозки в ПФР: когда пенсии станут достойными?

В Совфеде поддержали правительственный закон о продлении заморозки накопительной составляющей пенсии, принятый ранее Госдумой.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил, что все средства лицам, которые участвовали в накопительной программе, будут выплачены по достижении ими пенсионного возраста.

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2023 года

«На сегодняшний день пенсионные накопления есть у 75 миллионов человек. Это те молодые люди, которые получили право откладывать сначала в размере 2%, потом в размере 6%, некоторые из них сделали совместные взносы вместе работодателями, образовалось много людей, которые участвуют в накопительном компоненте. В государственной системе находится 2 триллиона рублей, а в негосударственных банках - 3 триллиона. Ни о какой заморозке именно этих средств речи нет. А люди, которые вносили туда средства, достигнув пенсионного возраста, начинают получать эти средства. У всех они разные, потому что люди работали с накопительной системой разное количество лет», - объяснил он.

Режим заморозки продлен до конца 2023 года. Накопительная часть пенсий в размере 6% от зарплаты направляется в страховую часть, так как эти деньги идут на выплаты нынешним пенсионерам. Уточняется, что эти меры позволят федеральному бюджету сэкономить в 2023 году почти 670 миллиардов рублей.

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ТЕГИ:Пресс-центр НСНВалерий РязанскийНакопительная Часть Пенсии
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