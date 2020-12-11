В Совфеде назвали сумму пенсионных накоплений россиян

«На сегодняшний день пенсионные накопления есть у 75 миллионов человек. Это те молодые люди, которые получили право откладывать сначала в размере 2%, потом в размере 6%, некоторые из них сделали совместные взносы вместе работодателями, образовалось много людей, которые участвуют в накопительном компоненте. В государственной системе находится 2 триллиона рублей, а в негосударственных банках - 3 триллиона. Ни о какой заморозке именно этих средств речи нет. А люди, которые вносили туда средства, достигнув пенсионного возраста, начинают получать эти средства. У всех они разные, потому что люди работали с накопительной системой разное количество лет», - объяснил он.

Режим заморозки продлен до конца 2023 года. Накопительная часть пенсий в размере 6% от зарплаты направляется в страховую часть, так как эти деньги идут на выплаты нынешним пенсионерам. Уточняется, что эти меры позволят федеральному бюджету сэкономить в 2023 году почти 670 миллиардов рублей.

