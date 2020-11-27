«Жалкие гроши!» Зюганов назвал достойный уровень пенсии
Лидер КПРФ рассказал в эфире НСН, где взять деньги для пенсионеров.
Российские представители различных профессий оценили уровень пенсии, необходимый им для комфортной жизни в старости. По данным портала «Работу.ру», наибольшие запросы у сотрудников из области финансирования, программирования и строительства - больше 100 тысяч рублей в месяц.
Медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители претендуют на 40-50 тысяч рублей. Каждый пятый работник производства хотел бы в старости получать 30–40 тысяч рублей в месяц.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН заявил, что на современные пенсии в России невозможно нормально жить.
«В советское время пенсия составляла 60-70% от зарплаты, и на старость хватало, и детям помогали. А сейчас пенсия – это жалкие гроши. Пенсия у детей войны в деревне – 7-9 тысяч, в городе 12-14 тысяч! Это нищенство, позор и безобразие в высшей степени, на таблетки не хватает. Что касается работающего человека, то он должен получит 70-75% от своей заработной платы. От него отнимали, откладывали, а теперь сидят в правительстве и думают, что делать? Это не их вопрос! Они должны отдать эти деньги», - призвал лидер российских коммунистов.
Зюганов назвал прожиточный минимум в 12 тысяч – способом «выживать, не жить». По его мнению, эта сумма должна быть в два раза больше. И пенсия, считает политик, должна быть, не ниже минимальной зарплаты.
«Почему в Европе и Прибалтике песни в три-пять раза выше, чем у нас? Что у них ресурсов, нефти-газа больше? Нет, меньше! У нас страна богатейшая, ее грабит кучка олигархов и не хотят людям платить нормально. И зарплата должна быть 50-70 тысяч. При этом без изменения политики и курса, нельзя ничего изменить, а у нас вчера Дума утвердила дефицитный бюджет, при этом льготы детям войны не дали. Мы требовали минимальную зарплату в 25 тысяч - не дали. У нас лежат деньги под задницей, в подушке – 60 трлн рублей. Зачем ее создали? На трудную минуту. И вот она наступила, причем, не просто трудная! Каждое второе малое предприятие загнулось, не хотят помогать! Сидят… копят», - возмутился Зюганов.
Ранее «Справедливая Россия» инициировала процедуру обращения в Конституционный суд по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. Для этого необходимы подписи 90 из 450 депутатов Госдумы. «Справедливая Россия» располагает 23 голосами, еще 43 есть у КПРФ и 40 у ЛДПР.
Депутат Госдумы Алексей Куринный уточнил, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребует до 350 млрд рублей.
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