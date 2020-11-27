«Жалкие гроши!» Зюганов назвал достойный уровень пенсии

Зюганов назвал прожиточный минимум в 12 тысяч – способом «выживать, не жить». По его мнению, эта сумма должна быть в два раза больше. И пенсия, считает политик, должна быть, не ниже минимальной зарплаты.

«Почему в Европе и Прибалтике песни в три-пять раза выше, чем у нас? Что у них ресурсов, нефти-газа больше? Нет, меньше! У нас страна богатейшая, ее грабит кучка олигархов и не хотят людям платить нормально. И зарплата должна быть 50-70 тысяч. При этом без изменения политики и курса, нельзя ничего изменить, а у нас вчера Дума утвердила дефицитный бюджет, при этом льготы детям войны не дали. Мы требовали минимальную зарплату в 25 тысяч - не дали. У нас лежат деньги под задницей, в подушке – 60 трлн рублей. Зачем ее создали? На трудную минуту. И вот она наступила, причем, не просто трудная! Каждое второе малое предприятие загнулось, не хотят помогать! Сидят… копят», - возмутился Зюганов.

Ранее «Справедливая Россия» инициировала процедуру обращения в Конституционный суд по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. Для этого необходимы подписи 90 из 450 депутатов Госдумы. «Справедливая Россия» располагает 23 голосами, еще 43 есть у КПРФ и 40 у ЛДПР.

Депутат Госдумы Алексей Куринный уточнил, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребует до 350 млрд рублей.

