СМИ: ЕС обеспокоен идеей Трампа по формированию безопасности с РФ

По данным издания, страны Европы с недоверием относятся к предложению лидера США из-за его недостаточной конкретики. В Евросоюзе опасаются, что такая инициатива отодвинет Европу на второй план и укрепит позиции Москвы.

Одновременно Трамп усилил давление на Украину и пытается возобновить переговоры об урегулировании конфликта. Инициатива Вашингтона усилила тревогу европейских стран на фоне нового сближения Трампа с РФ.

Стратегический вопрос общеевропейской безопасности впервые поставлен во главу угла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

