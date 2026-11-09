СМИ: ЕС обеспокоен идеей Трампа по формированию безопасности с РФ

В Европейском союзе выразили обеспокоенность инициативой американского президента Дональда Трампа по формированию новой системы европейской безопасности с участием России, сообщает Politico.

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По данным издания, страны Европы с недоверием относятся к предложению лидера США из-за его недостаточной конкретики. В Евросоюзе опасаются, что такая инициатива отодвинет Европу на второй план и укрепит позиции Москвы.

Одновременно Трамп усилил давление на Украину и пытается возобновить переговоры об урегулировании конфликта. Инициатива Вашингтона усилила тревогу европейских стран на фоне нового сближения Трампа с РФ.

Стратегический вопрос общеевропейской безопасности впервые поставлен во главу угла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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