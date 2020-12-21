Назван желаемый россиянами размер пенсии

Почти половина россиян хочет получать пенсию не ниже 45 тысяч рублей. Только 1% опрошенных считают достаточным размер выплат ниже 25 тысяч рублей, следует из результатов исследования, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir.

Пенсионные отчисления в размере 30 тысяч рублей кажутся достаточными для 29,1 процента респондентов. Жители Москвы чаще заявляли о желании пенсии выше 45 тысяч рублей – об этом заявили 44% опрошенных, еще 38,5% отметили, что хотят пенсию выше этой суммы.