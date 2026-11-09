Генштаб Британии: Лондон создаст морской альянс против России
Британия 10 ноября создаст морской альянс против России, сообщил Financial Times начальник штаба обороны вооруженных сил страны и главный маршал авиации Ричард Найтон.
По его словам, альянс будет основываться на объединенном экспедиционном корпусе. В его состав помимо Британии входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. Найтон указал, что новый морской альянс будет противостоять российским подлодкам в случае вооруженного конфликта.
Также начальник штаба обороны заявил о готовности бороться с мнимыми попытками российских диверсий в Европе.
Ранее стало известно, что Великобритания осталась без действующих атомных подлодок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- АТОР: Организованные туристы из РФ могут не опасаться рейдов в Гоа
- Генштаб Британии: Лондон создаст морской альянс против России
- Россиян депортируют из Индии после рейдов против мигрантов
- СМИ: Компания BlackRock принимала участие в переговорах стран Европы по Украине
- Санду: Молдавия полностью отказалась от российского газа
- Назван состав делегации Украины на переговорах с РФ и США
- Названа причина смерти каскадера Анатолия Калмыкова
- Исследование: Почти треть россиян ходят в кино несколько раз в год
- СМИ: Россия полноценно развернет сеть «Рассвет» в 2027 году
- Москва и Петербург стали лидерами по покупкам книг на душу населения