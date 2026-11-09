Генштаб Британии: Лондон создаст морской альянс против России

Британия 10 ноября создаст морской альянс против России, сообщил Financial Times начальник штаба обороны вооруженных сил страны и главный маршал авиации Ричард Найтон.

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По его словам, альянс будет основываться на объединенном экспедиционном корпусе. В его состав помимо Британии входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. Найтон указал, что новый морской альянс будет противостоять российским подлодкам в случае вооруженного конфликта.

Также начальник штаба обороны заявил о готовности бороться с мнимыми попытками российских диверсий в Европе.

Ранее стало известно, что Великобритания осталась без действующих атомных подлодок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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