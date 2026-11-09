Трамп: США вряд ли вернутся к полномасштабной войне с Ираном
Вашингтон вряд ли вернется к полномасштабным боевым действиям против Ирана, сообщил CNN президент США Дональд Трамп.
По его словам, это возможно, если Вашингтону и Тегерану удастся достичь договоренностей по ядерной программе и Ормузскому проливу. «Это зависит от того, подпишут ли они очень серьезное соглашение», — заявил американский лидер.
При этом Трамп указал, что возможность новых ударов по Ирану остается в силе. Уже составлен список потенциальных целей, в который вошли электростанции и мосты в Иране.
Несколько дней назад Трамп объявил о новом «точечном» ударе по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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