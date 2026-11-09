Трамп: США вряд ли вернутся к полномасштабной войне с Ираном

По его словам, это возможно, если Вашингтону и Тегерану удастся достичь договоренностей по ядерной программе и Ормузскому проливу. «Это зависит от того, подпишут ли они очень серьезное соглашение», — заявил американский лидер.

При этом Трамп указал, что возможность новых ударов по Ирану остается в силе. Уже составлен список потенциальных целей, в который вошли электростанции и мосты в Иране.

Несколько дней назад Трамп объявил о новом «точечном» ударе по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

