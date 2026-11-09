АТОР: Организованные туристы из РФ могут не опасаться рейдов в Гоа
Организованные туристы из России могут не опасаться рейдов в штате Гоа в Индии, сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию туроператоров РФ.
Власти Индии ужесточили иммиграционный контроль, проводя массовые рейды по выявлению нарушителей визового режима. Инициатива не касается россиян, отдых которых проходит штатно.
Клиенты российских туроператоров отдыхают в штате Гоа в среднем 10-14 дней. Они въезжают с целью пляжного отдыха по электронной визе, улетают по завершении тура, не допуская просрочки виз, и не ведут нелегальную деятельность.
Ранее стало известно, что в штате Гоа за последнюю неделю выслали домой трех граждан России, 3еще троих готовят к отправке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- АТОР: Организованные туристы из РФ могут не опасаться рейдов в Гоа
- Генштаб Британии: Лондон создаст морской альянс против России
- Россиян депортируют из Индии после рейдов против мигрантов
- СМИ: Компания BlackRock принимала участие в переговорах стран Европы по Украине
- Санду: Молдавия полностью отказалась от российского газа
- Назван состав делегации Украины на переговорах с РФ и США
- Названа причина смерти каскадера Анатолия Калмыкова
- Исследование: Почти треть россиян ходят в кино несколько раз в год
- СМИ: Россия полноценно развернет сеть «Рассвет» в 2027 году
- Москва и Петербург стали лидерами по покупкам книг на душу населения