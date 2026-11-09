АТОР: Организованные туристы из РФ могут не опасаться рейдов в Гоа

Организованные туристы из России могут не опасаться рейдов в штате Гоа в Индии, сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию туроператоров РФ.

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Власти Индии ужесточили иммиграционный контроль, проводя массовые рейды по выявлению нарушителей визового режима. Инициатива не касается россиян, отдых которых проходит штатно.

Клиенты российских туроператоров отдыхают в штате Гоа в среднем 10-14 дней. Они въезжают с целью пляжного отдыха по электронной визе, улетают по завершении тура, не допуская просрочки виз, и не ведут нелегальную деятельность.

Ранее стало известно, что в штате Гоа за последнюю неделю выслали домой трех граждан России, 3еще троих готовят к отправке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma / ZEUS
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