«Воровство чистой воды!» В КПРФ осудили «заморозку» пенсионных накоплений

Законопроект о продлении «заморозки» до 2024 года накопительной части пенсии будет рассмотрен 25 ноября Госдумой во втором чтении. Авторы инициативы считают, что это поможет сэкономить в бюджете около 700 млрд рублей. С выплат работающих россиян продолжат платить пенсии нынешним пожилым гражданам. Ранее такой порядок установили до 2022 года.

Депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН назвал «заморозку» накопительной части пенсии преступлением.

По его мнению, правительство в очередной раз ворует деньги у граждан.

«Мы будем голосовать против! Это преступление перед гражданами. Накопительная часть - это деньги, которые вычитались из зарплаты, причем силой. Государство сначала затащило средства граждан в эту накопительную часть, а сейчас ее своровало. А конкретно это сделал господин Мишустин, которого назначил господин Путин. Жестко, но это правда. Эти деньги, если бы их не замораживали, позволили бы пенсионерам удвоить размер пенсии. Так в принципе и задумывалось, при внесении этой реформы с накопительной частью правительство это и обещало. Они взяли деньги, но пенсионерам не отдают. Все заморозили», - возмутился он.

Рашкин напомнил, что в 1991 году похожим образом обманули граждан, когда накопления также заморозили.

«И до сих пор отказываются компенсировать. Это воровство чистой воды. В нормальном государстве за такое давно бы уже сидели. Не штрафы, не увольнения с работы, а руководители, которые принимали это решение, уже сидели бы в тюрьме за решеткой», - добавил член президиума ЦК КПРФ.