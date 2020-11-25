«Воровство чистой воды!» В КПРФ осудили «заморозку» пенсионных накоплений
Депутат Госдумы от КПРФ в эфире НСН обвинил российское правительство в преступлении перед гражданами.
Законопроект о продлении «заморозки» до 2024 года накопительной части пенсии будет рассмотрен 25 ноября Госдумой во втором чтении. Авторы инициативы считают, что это поможет сэкономить в бюджете около 700 млрд рублей. С выплат работающих россиян продолжат платить пенсии нынешним пожилым гражданам. Ранее такой порядок установили до 2022 года.
Депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН назвал «заморозку» накопительной части пенсии преступлением.
По его мнению, правительство в очередной раз ворует деньги у граждан.
«Мы будем голосовать против! Это преступление перед гражданами. Накопительная часть - это деньги, которые вычитались из зарплаты, причем силой. Государство сначала затащило средства граждан в эту накопительную часть, а сейчас ее своровало. А конкретно это сделал господин Мишустин, которого назначил господин Путин. Жестко, но это правда. Эти деньги, если бы их не замораживали, позволили бы пенсионерам удвоить размер пенсии. Так в принципе и задумывалось, при внесении этой реформы с накопительной частью правительство это и обещало. Они взяли деньги, но пенсионерам не отдают. Все заморозили», - возмутился он.
Рашкин напомнил, что в 1991 году похожим образом обманули граждан, когда накопления также заморозили.
«И до сих пор отказываются компенсировать. Это воровство чистой воды. В нормальном государстве за такое давно бы уже сидели. Не штрафы, не увольнения с работы, а руководители, которые принимали это решение, уже сидели бы в тюрьме за решеткой», - добавил член президиума ЦК КПРФ.
Собеседник НСН обвинил Пенсионный фонд в растрате средств. Он заявил, что деньги из ПФ исчезают на счетах однодневных фирм.
«Объясняется, что якобы в Пенсионном фонде нет денег. Но они не хотят расследовать те неэффективные вложения из Пенсионного фонда. А их до половины. Средства, вложенные в рисковые, якобы инвестиционные проекты, пропадают в однодневных предприятиях, схемы увода огромных сумм не расследуются. Они уже заврались, но свое дело делают! Берут накопительную часть у одних, а пенсионерам выплачивают мизерную пенсию. Отмена накопительной части ничего не даст, нужно реформировать законодательство. Они не будут возвращать долги пенсионерам десятками лет, как и те накопления, которые были на сберкнижках в 1991 году», - напомнил он.
Отчисления работающих граждан в размере 6% от заработной платы в накопительную часть пенсии с 2014 года перечисляются на выплаты нынешним пенсионерам вместе с 16% отчислений в страховую часть - фактически, пополнение пенсионных накоплений с тех пор не производится, объяснял НСН сенатор Валерий Рязанский.
По его мнению, для исправления ситуация следует либо увеличить число работающих, либо увеличить взносы.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил ликвидацию Пенсионного фонда.
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