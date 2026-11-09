СМИ: Россияне добиваются возврата денег за повышение банками ставок по кредитам

Финансовые организации предоставляют заем с низкими процентами, если клиент согласится приобрести дополнительные банковские продукты, выполнить условия (например, по объему трат с карты) или произведет одноразовую плату. За октябрь клиентам кредитных учреждений несколько раз удалось через суд вернуть свои средства и сохранить пониженную ставку без выполнения требований. Это открывает возможность получить обратно свои деньги, которые они тратили на покупку таких услуг при оформлении ипотеки, автокредитов и других ссуд.

Подобные споры зафиксированы со «Сбербанком», ВТБ, «Альфа-банком», «Газпромбанком», «Совкомбанком» и «ОТП Банком». По словам экспертов,у банки не вправе отдельно брать деньги за изменение процентов, которое предусмотрено договором. Суды нередко признают такую плату скрытыми процентами, а соответствующие условия — нарушающими права потребителей.

Ранее стало известно, что уровень одобрения потребительских кредитов в России в октябре вырос до 24%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

