Пенсионный демонтаж. Что будет вместо накопительной пенсии?

В Банке России назвали сроки ликвидации института накопительных пенсий: он может быть законодательно демонтирован в течение трех лет, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По его словам, разморозка накопительной части пенсий даже не обсуждается, а президент одобрил продление моратория на ближайшие три года.

За это время, как полагает Швецов, и будет завершен процесс «демонтажа». «То, что осталось на этих счетах, никуда не денется, а вот новые деньги по этому каналу не пойдут», — сказал он. Основная часть средств в накопительной системе была сформирована за счет обязательных страховых взносов работодателей с 2002 по 2013 годы. А с 2014 года была введена так называемая заморозка накопительной части. Взносы в ПФР от работающих россиян не поступают на индивидуальные накопительные счета, а идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам.

Альтернативой пенсионным накоплениям представитель руководства ЦБ назвал проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Их новый тип Центробанк предложил ввести в конце октября. Как поясняет РБК, сейчас доступны счета двух типов. Первый предлагает налоговый вычет на взносы: 13% от суммы, которую он внес на ИИС в течение года. Сумма, от которой будут рассчитаны эти 13%, не может превышать 400 тыс. руб. По второму ИИС можно освободить от подоходного налога доход, полученный от торговли ценными бумагами. Внести на ИИС можно не более 1 млн руб. в год.

Для счетов нового типа налоговый вычет по НДФЛ можно будет оформить не ранее чем через 10 лет – через работодателя на средства, которые будут ежемесячно вноситься на счет. Перечисления будут ограничены 6% дохода. Налоговый вычет будет предоставляться в размере начисленного с этой суммы НДФЛ. Получить вычет можно будет и с самостоятельно внесенных средств — сумма, от которой он будет рассчитываться, не может превышать 120 тыс. руб. в год.

Установить, какой по счету формой надувательства будущих пенсионеров станет новая инициатива ЦБ, уже довольно затруднительно. После накопительной системы, замороженной, как теперь понятно, навсегда, были еще несколько вариантов ей на смену. Последним из таковых был «гарантированный пенсионный план», представленный Центробанком и Минфином более года назад. План предусматривал самостоятельное и добровольное финансирование гражданами негосударственной пенсии при стимулирующей поддержке со стороны государства. С тех пор о нем ни слуху ни духу, однако его основная ценность заключалась в том, что из него без обиняков следовало: хочешь достойную пенсию - накопи на нее сам.

