Названы два способа повысить пенсии россиян

Председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов в эфире НСН отметил, что не считает завышенными ожидания пенсии в размере 45 тысяч рублей.



«Мы видим, что сегодня есть те, кто получает пенсию на уровне прожиточного минимума. В регионах она составляет 8-9 тысяч рублей. Как можно говорить о завышенных ожиданиях? Пенсионеры имеют право требовать повышения пенсии, а если они продолжают работать, то ее надо индексировать», - отметил парламентарий.

Он также рассказал, что нужно сделать властям, чтобы появилась возможность увеличить размер пенсии.



«Во-первых, нужно ввести плоскую шкалу при уплате страховых взносов. Сегодня до миллиона рублей она составляет 22%, а потом 10%. Надо сделать так, чтобы было всегда 22%. Во-вторых, конфискованные у коррупционеров деньги нужно не размывать в общем бюджете, а окрашивать и использовать для обеспечения роста пенсий», - подчеркнул Нилов.



Вместе с тем депутат затруднился сказать, какой уровень пенсии в России можно считать максимально допустимым.



«Космонавты, летчики-испытатели получают больше 100 тысяч, сотрудники правоохранительных органов получают две пенсии - военную и страховую. Для каждой категории свой максимально допустимый уровень пенсии», - заключил он.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минимальный размер пенсий жителей столицы с 1 января составит 20 тысяч 222 рубля. Таким образом, пенсии проиндексируют на 3,7%.

Между тем, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН заявил, что на современные пенсии в России невозможно нормально жить.

