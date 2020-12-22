Платить добровольно - тратить досрочно. В Совфеде рассказали о новой пенсионной реформе

«Предыдущая пенсионная система будет демонтирована и будет создана новая. Недостатки старой системы очевидны. Самый главный – ее директивность, она не учитывала согласие гражданина на формирование этих накоплений. Работодатель направлял его взносы на накопление независимо от его желания», - сказал сенатор.

При этом, по его словам, действующую пенсионную систему нельзя демонтировать до основания, так как у каждого гражданина уже есть накопленные средства, общая сумма которых достигает порядка 5 трлн рублей.

«Потому демонтаж старой системы возможен только в том объеме, какой позволит перевести эти уже накопленные средства в новую пенсионную систему. Новая пенсионная система должна формироваться с участием работодателя, добровольности участия работника, возможности наследовать эти накопления и использования их досрочно», - пояснил он.

Рязанский отметил, что в эту новую добровольную пенсионную систему нельзя будет перечислять «по одному рублю», так как ни одному пенсионному фонду такой объем средств не будет интересен. «От таких малых средств хлопот больше, чем от них проку», - заключил сенатор.

Ранее Рязанский в начале декабря говорил, что до 2028 года никаких изменений в пенсионное законодательство не планируется.

